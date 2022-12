Sálvame comenzó difícil para Carmen Borrego tras la exclusiva con la que nos hemos despertado hoy de la revista Lecturas que afirmaba que la colaboradora no tiene ningún tipo de contacto con su hijo desde el pasado mes de octubre. Al parecer José María le pidió a su madre que dejara de trabajar en 'Sálvame Diario' y esta no lo hizo, siendo este el motivo principal de su enfado.

"Cuando una persona está bastante jodida lo normal es que sus amigos, su familia y sus compañeros, lo perciban y lo entiendan y vea cómo le cuesta seguir en el día a día" comenzaba diciendo Terelu Campos para defender a su hermana cuando empezaba a tratarse el tema en plató.

En ese momento, Carmen no podía evitar las lágrimas y aseguraba que "no puedo con las injusticias. Ya dije aquí en su momento que nadie me puede juzgar como madre. Los que me conocen y están a mi lado jamás podrán decir que yo he hecho nada malo con mis hijos". Además, la colaboradora ha lanzado un mensaje al aire: "Yo no me lo merezco pero hay otras personas que es impensable, así que vamos a ser todos justos y razonables".

"Hablando se entiende todo el mundo. No me voy a tirar al suelo para que nadie me pise porque no me lo merezco" sentenciaba la colaboradora que se negaba a hablar más sobre el tema, pero se abría un melón cuando se hablaba de que también está 'la abuela', haciendo referencia a María Teresa Campos y al daño colateral que este distanciamiento entre madre e hijo está provocando.

No obstante, no todos han sido malos momentos para Carmen Borrego. Y es que la hermana de Terleu ha convertido en directora de Sálvame. El programa ha cumplido el sueño de Carmen Borrego.

Pero no todo son alegrías. Kiko Matamoros reprochaba que Carmen Borrego no interviniera en todo el programa, pedía la mitad de su sueldo, Kiko Hernández secundaba su petición y acababan enfrentados a su compañera, que les llamaba "asquerosos". "¿Por qué vienes a trabajar aquí si sabes lo que hacemos?", le preguntaba Kiko Hernández.

Empezaba ‘Sálvame Naranja Plus’, el programa abordaba la pelea de Chenoa y Rosa López y Carmen Borrego tomaba la palabra en plató. “Ahora hablan, a esta hora, cuando quedan tres cuartos de hora para acabar”, se quejaba Kiko Matamoros. “A ver cuándo nos dais la mitad de lo que ganáis”, decía el colaborador y Carmen, con un gesto de cansando, dejaba de hablar: “Que se lo den esta misma tarde y que siga hablando”. La colaboradora retomaba el tema, pero el runrún continuaba en voz baja hasta que les llamaba “asquerosos”.

Los aludidos, tanto Kiko Matamoros como Kiko Hernández, se levantaban de su sitio y Carmen matizaba: “Da asco lo que hacéis”. Una frase que hacía que Kiko Hernández se planteara algo: “Si tanto asco da ¿Por qué vienes a trabajar aquí? Has venido sabiendo lo que hacíamos en este programa”.

Además, Matamoros le recordaba que si él llevaba toda la tarde hablando es porque tenía información de los temas de actualidad: “Como tú nunca traes nada, no hablas”.