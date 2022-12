un exconcursante de Masterchef no se ha querido quedar callado tras la polémica sucedida con patricia Conde en la final de Masterchef Celebrity. Y es que las redes han tachado la actitud de la presentadora de pasota frente a una final.

Este no es otro que Xuso Jones, un cantante que pasó por el formato y que ha revelado en un podcast que la organización les "cambiaba los platos o modificaba el horno en función de lo que pasará para crear mejor contenido", aseguró.

Pero se avecinan cambios en "Masterchef". La productora del "talent" de cocina ha decidido dar un giro al formato, del que ya se han avanzado algunos aspectos. Lo anunciado no ha gustado a un sector de la audiencia, que han criticado abiertamente la decisión a través de las redes sociales: "Van a quemar el formato; se va a filtrar el ganador".

Masterchef se ha convertido casi en un talismán para una menguada TVE. La cadena pública no lo está pasando bien en los últimos tiempos en lo que a audiencia se refiere. No en vano ya no compite cara a cara con otros grandes canales de imperios mediáticos como Antena 3 o Telecinco. Y en este sentido TVE sabe explotar bien el formato de los cocineros anónimos que buscan hacerse un hueco en el duro mundo de la cocina.

A lo largo del año se emiten, casi sin solución de continuidad, tres tipos de formatos de Masterchef: el de personas “anónimas”, el de famosos y el de niños, que es el próximo en estrenarse coincidiendo con la navidad.

Entre los cambios anunciados está una renovación de plató, la emisión de dos episodios a la semana y la ampliación de aspirantes. De 15 se pasará a 30, el doble.

Estos últimos cambios no gustaron a un sector de la audiencia, que no dudó en hacérselo saber a la productora a través de las redes sociales. "Van a terminar quemando el formato, ese cambio en concreto no me gusta", "tendrían que renovar el jurado", "con 30 va a haber más cosas de relleno", "ahora correrán más riesgo de que se filtre el ganador", han lamentado a través de Twitter.

Por supuesto, también hay quien aplaudió alguna de las novedades, como el cambio de plató. "Ya hacía falta una renovación", agradecieron.