Jorge Javier Vázquez sigue buscando el amor. El presentador se sinceró sobre este asunto en una entrevista a RTVE Catalunya, en la que hizo una seria y tierna reflexión sobre el amor. De sus palabras también se extrae que el presentador catalán ha vivido auténticos e intensos romances, pero que hoy en día su corazón no tiene propietario.

Nacido en 1970, Jorge Javier Vázquez saltó a la fama en 1997 cuando comenzó a colaborar en el programa "Extra rosa", presentado por Rosa Villacastín y Ana Rosa Quintana. Posteriormente continuó colaborando en el exitoso "Sabor a ti", del que pasó a "Día a día", "Aquí hay tomate" y, definitivamente, "Sálvame", donde ha adquirido gran fama a nivel nacional.

Además de en "Sálvame", Jorge Javier Vázquez también trabaja en otros programas como "Deluxe" o "Supervivientes".

La de presentador no es su única faceta. También ha trabajado como actor en teatro con "Iba en serio", "Grandes éxitos" y "Desmontando a Séneca", su último montaje, con el que ha girado por toda España.

Sobre el amor, en una entrevista para RTVE Cataluña dijo lo siguiente: "Yo he tenido un gran amor. A los 51 para 52, he empezado a valorar la posibilidad de que igual no aparece otro", afirmó, antes de ahondar en el asunto: "Igual aparecerán otros, otras historias más cortas, pero igual no aparece esa persona con la que voy a pasar el resto de mi vida".

Jorge Javier también reflexionó sobre la obsesión por buscar el gran amor. "Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a no desear la permanencia en el amor, porque eso conduce a muchas frustraciones", afirmó.