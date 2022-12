El fallecimiento de Aless Lequio en mayo de 2020 dejó desolada no solo a Ana Obregón, sino también a Carolina Monje, la joven que ocupó el corazón del hijo de la presentadora los últimos dos años de su vida y uno de sus pilares fundamentales durante su lucha contra el cáncer.

Su muerte fue un durísimo golpe para la diseñadora que, a sus 26 años, perdía a su gran amor - con el que compartía piso en Madrid y con el que hacía meses había adoptado un perrito - de la peor manera posible. Sin embargo, y a pesar de su dolor, Carolina demostró su fortaleza, regresó a su casa familiar en Barcelona y se volcó en su marca de moda (Carola Monje), que le ayudó a sobrellevar la ausencia de Aless.

Alejada del foco mediático desde entonces - de hecho nunca ha hablado ni de su historia de amor con el hijo de Ana Obregón ni de cómo se sintió tras su fallecimiento - la diseñadora se ha convertido en noticia porque este jueves, dos años y medio después de la pérdida de Aless, ha anunciado su compromiso con su nuevo amor, un joven que casualmente también se llama Álex.

Fue este verano cuando, tímidamente, Carolina comenzó a compartir imágenes con el chico que le había devuelto la sonrisa tras atravesar la época más dura de su vida; se trata de Álex Lopera, COO y cofundador de las empresas Verse y Mundimoto, con el que en los últimos meses ha disfrutado de románticas escapadas a México, Ámsterdam, Ibiza o la nieve, consolidando poco a poco una relación que, como ahora sabemos, terminará en boda.

Así lo ha anunciado la enamoradísima pareja con sendas publicaciones en sus cuentas de Instagram, posando felices en un entorno campestre y soleado mientras muestran el anillo de compromiso de Carolina, una elegante pieza de brillantes. Por el momento se desconocen más detalles de su futuro enlace, aunque todo apunta a que tendrá lugar en el verano de 2023 y el lugar elegido podría ser la isla de Ibiza, donde la familia de ella posee un hotel al que la diseñadora suele escaparse siempre que puede.

Una gran noticia sobre la que Ana Obregón no se ha pronunciado, aunque quizás no se haya ni enterado, puesto que como hemos podido comprobar no sigue a la que fue novia de su hijo en redes sociales.