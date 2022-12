La tensión se apodera del plató de 'Pasapalabra' cada día en torno a las 20:45 horas, momento en el que da comienzo el duelo final entre Rafa Castaño y Orestes Barbero en el popular rosco del formato. Sin embargo, el ambiente es mucho más distendido en los retos previos en los que, con ayuda de cuatro famosos, los dos candidatos al bote intentan acumular la mayor cantidad posible de segundos.

Los espectadores también están acostumbrados a ser testigos de momentos divertidos como el que tuvo lugar durante la tarde de ayer, 29 de diciembre. Ocurrió en la prueba 'La pista musical', donde Orestes apretó su pulsador a una velocidad pasmosa. De hecho, fue tan rápido que lo hizo incluso antes de que empezaran a sonar la canción oculta.

Así se encargó de explicarlo Roberto Leal después de que desde dirección le indicaran que la jugada de Orestes no había sido válida: "Un segundo, me dicen desde el VAR que te has adelantado". Rafa aprovechó el rebote y adivinó que la canción que estaba sonando era 'Boogie Wonderland'.

"Ha sonado la música un segundo más tarde de lo que suele sonar, y como tengo que darle al instante porque si no se me adelanta...", se excusó Orestes ante el presentador, consciente de la rivalidad entre ambos concursantes: "Es que vais al milímetro". "Esta me ha dolido, esta me ha dolido", confesó entre risas el burgalés.