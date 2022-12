First Dates cuenta con un elemento esencial para enganchar a la audiencia temporada tras temporada y ser una fuente inagotable de contenido: el amor. Si bien no siempre surge la llama entre los que se presentan en las citas a ciegas, a menudo salta la sorpresa y resulta que, de repente, dos personas que estaban hechas la una para la otra acaban encontrándose en el restaurante del amor.

Carlos Sobera, presentador del programa desde sus inicios, ha sido testigo de incontables encuentros que no siempre han salido bien. Por su restaurante del amor han pasado auténticos personajes con aficiones, gustos y preferencias de lo más variadas, que han causado una verdadera sorpresa en sus acompañantes durante la cita. De las tantas personas que pasan por el restaurante del amor, muchos de ellos arrastran gustos un tanto extraños que no se preocupan por ocultar, ya que forma parte de su personalidad y quieren mostrarse de manera natural.

Lucía llegaba a First Dates dejando claro que ella es bastante “random”, como le ha aclarado a su cita en plena cena. Frente a ella, se ha encontrado con Pelayo, un apasionado de las motos y el rap. “A mí si me sabes vender las cosas ya está”, dijo él con respecto a la comida, en lo que gasta la mayoría del dinero. “Me estás dando hambre mientras como hablándome de eso”, dijo Lucía.

“Yo soy diestra. Qué tendría, ¿que cortar la carne con la diestra o con la zurda?”, preguntó Lucía. “Yo soy diestro y corto con la derecha”, le contestó su cita. “Osea que la extraña soy yo”, replicó ella. Sin embargo, una vez salir de plató se dio cuenta de que en realidad no era así: “Una vez corto con un lado y otra con el otro”.

Lucía siguió con sus comentarios aleatorios: “Vi un video de una chica que es psicóloga y que dice que hay un estudio que dice que las mujeres vivimos más porque hablamos más”. Pelayo contestó: “Puede ser, pero esa no me conoce a mí. No me ha visto por casa hablando solo. tengo dos gatos y los tengo aburridos, con eso te digo todo”. fuera de cámaras, contó que él “no calla ni debajo del agua”.Esto ha sido lo que ha dicho