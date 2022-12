Las redes sociales son hoy en día la mejor forma de llegar a un público más joven. Saber sacar provecho a las herramientas de cada aplicación es clave a la hora de hacerse conocer. Si bien para algunas marcas no es tan necesario expandirse -porque son conocidas a nivel mundial- la fidelización de su público depende en una parte de saber cómo engancharlo.

Netflix es, al fin y al cabo, una de las plataformas de contenido audiovisual ‘en streaming’ más grandes del mercado en la actualidad. En su lucha por no perder suscriptores, la marca de color rojo nutre de contenido todas las semanas su catálogo con contenido. De esta manera, no dejan de llegar títulos originales producidos por cada empresa, con espacio para el contenido de todos los países y en gran variedad de idiomas. Estas series y películas van incorporándose de manera paulatina para dotar cada semana a los espectadores de nuevo contenido con el que poder hacerse un maratón.

Pero no todos los espectadores requieren del estreno de series y películas nuevas para disfrutar del cine. Algunos necesitan recuperar clásicos de la historia. Es por eso por lo que Netflix y otras plataformas, a la par que apuestan por desembolsar gran cantidad de dinero en estrenos, lo hacen para incluir películas anteriores a la aparición de las plataformas de contenido de pago, de las que se veían en el cine.

En muchas ocasiones, si embargo, el gancho está precisamente en continuar las historias que han dejado a medias y que más cautivaron a sus espectadores. Ahora, con el final de año a la vuelta de la esquina, Netflix ha lanzado a través de su cuenta oficial de Twitter un hilo con todas las producciones que no te puedes perder de cara a este año. La plataforma lo ha anunciado con el mensaje: “La Navidad también significa ponerse al día de todas las pelis que no has podido ver en 2022”. Estas han sido algunas de las recomendaciones:

Puñales por la espalda. El detective Benoit Blanc es contratado para resolver el asesinato del aclamado novelista Harlan Thrombey en la celebración de su 85 cumpleaños. La historia continuará este 2023 con el estreno de su segunda película que continuará las aventuras de Blanc.

Amor de madre. Mari Carmen decide ir a la Luna de Miel con su hijo José Luis después de que le dejen tirado en el altar. Carmen Machi y Quim Gutiérrez son los encargados de ponerse en la piel de este cómico dúo.

Sin novedad en el frente. Este largometraje narra las experiencias de un soldado alemán durante la Primera Guerra Mundial en el frente occidental.

Los renglones torcidos de Dios. Basada en la novela homónima escrita por Torcuato Luca de Tena, la producción cuenta la historia de Alice, una investigadora que finge una paranoia para ser ingresada en un psiquiátrico donde estará al límite.

El país de los sueños. Jason Momoa y Kyle Chandler protagonizan este viaje a través de los sueños donde una niña busca a su padre.

Trol. Una extraña criatura despierta años después en la montaña Dovre y pone rumbo a Oslo, destruyendo todo a su paso.

A través de mi ventana. Raquel y Ares son vecinos de toda la vida. Ella siempre ha estado enamorada de él y le observa todas las noches a través de su ventana, hasta que un día él se cuela en su cuarto.

La familia perfecta. Sara es la novia del hijo de Lucía. Desde que apareció, la familia modelo que la madre había intentado construir se ve interrumpida.