Tras dar las Campanadas en Antena Tres junto con Alberto Chicote, un año más el estilismo de Cristina Pedroche ha sido de lo más comentado en redes sociales. Bajo la dirección creativa de Josie, el diseño para esta noche - la más especial del año - presenta un diálogo entre la reivindicación de los derechos humanos y la moda.

Hemos hablado con Josie y nos ha confesado que la idea del diseño de Pedroche este año surgió "al contemplar los horrores de la guerra 2022 y la necesidad de pedir PAZ para todos" a través del estilismo de la presentadora, por eso el exterior ha sido reflejo "del caos" y al quitárselo se ha descubierto "la PAZ que ojalá nos inunde en 2023".

Josie fue a ACNUR para "pedir su ayuda y para plantear una acción conjunta alrededor de las Campanadas de Antena 3 y desde el primer momento Amaia Celorrio (responsable de comunicación del comité español) se sintió entusiasmada con la idea". A partir de entonces, el diseñador se puso manos a la obra "con la búsqueda de necesidades, equipo y dejar todo listo antes de meterme de lleno en 'Tu cara me suena'".

"Cuando en 2014 se me propuso encargarme de este lío no existía presión ninguna porque nadie veía está retransmisión... ¡La 1 arrasaba! Pero aquel estilismo fue un boom y empezó una tradición muy exitosa, que ha contribuido a dar un vuelco de audiencia a este evento" confiesa Josie y por eso se alegra "de haber contribuido pero el aspecto lúdico de mi labor no ha cambiado nada".

Para Josie "es un lujo tener el talento y saber hacer de Íñigo Garaizabal y Jacinto de Manuel conmigo" y no le preocupan las críticas que pueda recibir aunque "nunca deja de sorprenderme el revuelo porque mi teléfono quemado lo sufre durante las semanas posteriores al evento y este año habrá críticas, como siempre, porque hay transparencias y eso levanta ampollas no sé por qué".

En cuanto a los deseos de Josie para este 2023, el diseñador nos confiesa que "paz para todos, mejores noticias y personalmente menos estrés y tiempo para dedicar a mis seres queridos cuando acaben las grabaciones de Tu Cara Me Suena 10... Ojalá nadie se lo pierda porque estoy seguro traerá mucha diversión y el mejor entretenimiento a mucha gente que lo necesita".