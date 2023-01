Isa Pantoja destaca por ser muy sincera con sus seguidores. Por ello, no son pocas las marcas que deciden contar con ella para promocionar sus productos y, también por ese motivo, tiene una auténtica legión de seguidores. Hoy, día de Año Nuevo, ha hecho una confesión a sus seguidores que les ha dejado sin palabras.

Como ya se venía viendo por lo que publicó recientemente en sus redes sociales, Isa Pantoja iba a pasar la Nochevieja en Canarias con su prima Anabel.

Ha sido ya en el primer día de este 2023 cuando Isa Pantoja sorprendió a sus seguidores al afirmar que había tomado una drástica decisión la noche de antes: no utilizar su teléfono. "He decidido dejarlo", aseguró la "influencer", quien aseguró que la idea había sido muy buena y no le había impedido disfrutar de la mágica noche.

Además, Isa Pantoja tuvo la suerte de no haberse perdido ningún recuerdo de la noche, pues su prima Anabel dejó constancia de absolutamente todo lo que hicieron a través de sus redes sociales.

Isa Pantoja fue adoptada por Isabel Pantoja en 1996, cuando aún era solo un bebé. De esta manera, la tonadillera hacía crecer una familia que se había quedado en Kiko Rivera y ella, tras la muerte de Paquirri.

Desde que se hizo mayor de edad, Isa Pantoja, que primero fue llamada Chabelita y que ahora prefiere ser conocida como Isa P buscó siempre un futuro cerca de las cámaras. Ha intentado entrar en el mundo de la interpretación, en el de la música y, finalmente, se ha labrado un camino como tertuliana e "influencer".