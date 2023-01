Fin de un año que Ana María Aldón seguro que quiere borrar. Ella y Ortega Cano comenzaban el año con fuertes rumores de crisis, y a pesar de que Ana María intentaba demostrar lo contrario, en verano pudimos notar un gran distanciamiento entre ella y el torero. La diseñadora, afectada por la presión mediática, decidió apartarse de la televisión por salud mental. Finalmente, pasó lo inevitable y ambos comenzaron los trámites de divorcio que siguen en proceso.

Eso sí, Ortega Cano evitó por todos los medios frenar la situación, así que aprovechó la vuelta de Ana Rosa Quintana para decir en prime time televisivo una de las frases más comentadas del año: "Mi semen es de fuerza, ¡vamos a por la niña!". Después de aquello, llegó la separación de ambos, aunque Aldón continuó hablando de su relación en los diferentes platós de Telecinco e incluso se convirtió en uno de los rostros más visibles del Mediafest.

Eso sí, la colaboradora ha acabado el año en Fiesta y entre lágrimas. Cuando Ana María Aldón ha leído algunas de las frases que ha reproducido su exmarido José Ortega Cano en una conversación telefónica que ha mantenido con Aurelio Manzano, la colaboradora ha preguntado si era el día de los inocentes, pues no daba crédito a lo que estaba leyendo. Escuchamos los audios demoledores y la colaboradora abandona el plató ante la amenaza de demanda judicial por parte de su expareja.

“Estoy jodido. Como siempre, jodido”, “No ha hecho más que hablar de mí y de mi familia”, “Yo he sido buena persona con ella”, “Voy a llevar esto por la vía judicial”… son algunas de las frases que podemos escuchar en boca del torero, ante el estupor de Ana María. “Me duele que diga eso, porque yo he sido buena con él, pero si él tiene ese concepto…”, son las primeras palabras de la colaboradora tras escuchar un breve avance.

Tras esto, Ana María ha abandonado el plató de ‘Fiesta’, visiblemente emocionada y derrumbada ante las palabras del torero. Amor Romeira, Iván Reboso y una trabajadora del programa han tenido que consolarla mientras Rappel charlaba con Emma García y el resto de los colaboradores. Más tarde, la presentadora ha charlado tranquilamente con ella para saber cómo le han sentado estas polémicas declaraciones.

“Dice que lo único que he hecho es hablar mal de él y de su familia. Me da pena que piense que, en diez años, solo he hecho eso. Me parte el alma”, confiesa Ana María. Cuando se tranquiliza, les mostramos las declaraciones completas de la gran rajada de Ortega Cano en la que carga contra Ana María: “Yo también estoy cansada”, llega a decir ella, haciendo alusión a un comentario del torero.

“Espero que esto no me haga cambiar de actitud frente a una de las personas más importantes que he tenido en mi vida. Yo también he sido buena persona, pero no voy de mártir”, son parte de las palabras de Ana María al reaccionar. Además, le duele que su ex se dirija a ella como “esa mujer”.