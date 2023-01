Semanas después de la gran polvareda que levantaron las declaraciones de Chenoa sentenciando su amistad con Rosa López al confesar que ella la considera una compañera, pero sus amigos son otros triunfitos como Natalia Rodríguez, Geno Machado o Alejandro Parreño, y cuando pensábamos que este asunto no tenía más recorrido, la ganadora de 'OT 1' ha reavivado la polémica con unas palabras que dejan en una tesitura complicada a la argentina.

En una exclusiva con Lecturas, Rosa desvela que se puso "mala" al escuchar a Chenoa decir que no son amigas - "caí con fiebre" ha asegurado - reprochando a la ex de David Bisbal su falta de tacto al hablar públicamente sobre su relación: "Lo que dijo Chenoa no hacía falta, pero, si ella lo siente así yo lo respeto porque la quiero mucho, pero podría haber sido más diplomática porque tiene cabeza para eso" ha señalado.

Sin embargo, y dejando claro que su intención no es "crear mierda", la de Granada confiesa que sigue considerando a Chenoa una amiga y sostiene que todo está bien entre ellas: "No me río de lo que ha pasado pero hemos hablado sobre el tema en un cumpleaños privado, todo está bien y nos tenemos mucho cariño".

Unas comentadísimas declaraciones a las que la jurado de 'Tu cara me suena' ha reaccionado con indiferencia, ignorando las preguntas de la prensa escuchando música mientras señalaba sus auriculares, dejando claro que ni estaba escuchando ni piensa pronunciarse sobre su amistad (o no amistad) con Rosa, una polémica sobre la que parece que todavía quedan por escribirse varios capítulos.

¿Está Rosa López sola? ¿Es cierto que sus compañeros de ‘Operación Triunfo’ no la consideran su amiga? Después de destapar la entrevista en la que se dieron muestra del mal rollo entre la ganadora de OT1 y Natalia, Gisela y Geno, visita el plató de ‘Fiesta’ Verónica Romero, una de las pocas que defiende a la artista.

Verónica asegura tener buena relación con Rosa, aunque es sincera a la hora de confirmar que, en estos momentos, no tienen tanto contacto, pero no por nada en concreto. Habla de la relación que han mantenido durante todos estos años y de la amistad que les une (o no) con el resto de sus compañeros.

La ex triunfita confiesa con quiénes de sus compañeros de la academia mantiene más contacto a día de hoy, pero niega que haya mal rollo entre ellos. Habla de afinidades y de muchos vaivenes en las vidas personales y profesionales de cada uno de ellos. Es entonces cuando recuerda al fallecido Álex Casademunt: “Él nos unía mucho”.