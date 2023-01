El Cazador se ha convertido en uno de los programas con más audiencia de Televisión Española. La gran apuesta de la televisión pública para las tardes ha logrado tener entre sus filas algunos de los mejores concursantes de televisión de todo el panorama nacional. Los participantes deben demostrar su intelecto ante figuras como Paz Herrera, ex concursante de Pasapalabra que consiguió hacerse con el bote y apodada como "La Profesora". El equipo de cazadores lo componen Erundino Alonso, uno de "Los Lobos" de Boom, Ruth de Andrés, ex concursante de "Saber y Ganar", y Lilit Manukyan, ex concursante de Pasapalabra. Por su plató pasan cientos de concursantes dispuestos a hacerse con el premio y vencer a los cazadores.

Una de las preguntas que han hecho ha generado cierta polémica en redes sociales y un usuario ha querido preguntar a la Real Academia Española (RAE) si es correcta la forma en la que se formula la pregunta. "@RAEinforma me gustaría saber si este enunciado está bien redactado ya que el público menor de edad, que por ejemplo prepara selectividad, puede ser confundido", escribía un usuario en Twitter citando a la institución. #RAEconsultas El uso de la letra «e» como supuesta marca de género es ajeno al sistema morfológico del español, además de ser innecesario, pues el masculino gramatical funciona como término inclusivo en referencia a colectivos mixtos, o en contextos genéricos o inespecíficos. — RAE (@RAEinforma) 2 de enero de 2023 "El uso de la letra «e» como supuesta marca de género es ajeno al sistema morfológico del español, además de ser innecesario, pues el masculino gramatical funciona como término inclusivo en referencia a colectivos mixtos, o en contextos genéricos o inespecíficos." respondían. El lenguaje inclusivo es una forma de hablar y escribir que tiene como objetivo incluir y respetar a todas las personas, independientemente de su género, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, edad, raza u origen étnico. El lenguaje inclusivo busca evitar la exclusión y la discriminación a través del uso de términos y expresiones más amplios y no binarios, y promueve la igualdad y la diversidad en la forma en que nos comunicamos. Por ejemplo, en lugar de utilizar el término "hombres" para referirse a todas las personas, se puede utilizar el término "personas" o "todxs". En lugar de utilizar el término "señora" o "señorita" para referirse a las mujeres, se puede utilizar el término "señor", que es un término genérico que se aplica a hombres y mujeres por igual. Además, en lugar de utilizar términos como "pareja" o "matrimonio" que asumen la heterosexualidad, se pueden utilizar términos como "relación" o "unión" que incluyen a todas las personas independientemente de su orientación sexual. Otro aspecto importante del lenguaje inclusivo es el uso de términos que no asumen la capacidad física o mental de las personas. Por ejemplo, en lugar de utilizar términos como "discapacitado" o "inválido", se pueden utilizar términos como "persona con discapacidad" o "persona con movilidad reducida", que enfatizan la persona y no la discapacidad. Además, se pueden utilizar términos como "personas mayores" en lugar de "ancianos" o "vejez", que suelen tener connotaciones negativas. Un programa repleto de historias de superación Algunos de los participantes de cualquiera de estos programas que ponen a prueba el conocimiento general cuentan con historias dignas de ser contadas, como es el caso de Ismael, el único profesor universitario invidente. Ismael acudió al programa con un mensaje claro: "Hay que contribuir a lograr una especie de normalidad, de visibilizar ciertos problemas que tenemos algunos. Hay que luchar para transformar la sociedad para hacer la vida menos difícil a esta gente".