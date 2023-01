Pasapalabra es uno de los programas del momento. Todo el mundo habla de ello en la cola del supermercado o en la oficina. El formato ha conseguido trascender la pequeña pantalla y se ha colocado como uno de los programas más vistos de la televisión. Pero que hablen de uno no siempre es bueno. O al menos no del todo.

El programa es, desde hace años, uno de los concursos más importantes de la televisión en abierto. No en vano durante años estuvo triunfando en Telecinco conquistando la última parte de la tarde. Una sentencia del Tribunal Supremo obligó hace varios meses a la principal cadena de Mediaset a dejar de emitir este formato que por aquel entonces presentaba Christian Gálvez. Fue entonces cuando Antena 3 apostó por su compra y fue una decisión más que acertada. No en vano tener tanto ese programa como El Hormiguero ha hecho que las noticias de Vicente Valleés que se emiten antes y después de estos programas de tanto éxito sean lo más visto del día.

Y es que en buena medida el éxito del programa se basa en eso: en tener espectadores muy fieles a determinados concursantes que consiguen convertirse casi en uno más de la familia de quienes están al otro lado de la pequeña pantalla. Esa cercanía y amabilidad es lo que hace que cada vez más gente se sume al formato para intentar que esos concursantes se lleven el mayor premio posible.

Ahora, Orestes y Rafa se han reencontrado en el programa de estreno de este nuevo año en su particular duelo. Ambos han compartido como fue su despedida del 2022, aunque la respuesta de Rafa Castaño ha dejado boquiabiertos a todos. El concursante, que ya suma 151 programas y 103 mil euros, tuvo un percance durante la noche y no se acordó de tomarse las uvas. “Estuve estudiando hasta las cuatro, estoy obsesionado. Ni uvas, me las tomé a las cinco, se me olvidó”, comentó el Castaño.

Con respecto a la veteranía de su compañero, que suma otro año más sin ser destronado, quiso adular a su compañero con un ingenioso comentario: “Están las campanadas con Chicote y Pedroche y al día siguiente ya es Orestes”.