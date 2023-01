Los rumores sobre una relación sentimental entre Aitana Ocaña y Sebastián Yatra van aumentando por momentos, y es que a pesar de que la cantante todavía no ha hecho declaraciones acerca de su posible ruptura con Miguel Bernardeau, ha decidido no esconderse más y publicar unas fotografías junto al colombiano.

En esta publicación que ha hecho la triunfita en Instagram, hemos podido ver como ambos han disfrutado de la entrada del año nuevo en Londres junto a un grupo de amigos. Entre ellos, se encuentra la cantante Lola Índigo, quien compartió academia con la triunfita en el año 2017.

Parece que ambos están disfrutando de unos días de desconexión apartados del foco mediático. Desde que se conoció la ruptura de Aitana con el actor, todo el mundo está relacionando a los dos cantantes, que a pesar de ser amigos desde hace años, la complicidad que han mostrado durante estos años ha hecho que se formen estas especulaciones.

Inmersa en la mudanza de su nueva casa, la cantante ha hecho un hueco en su apretada agenda para poder disfrutar de las navidades cerca de Sebastián y su grupo de amigos. Con estas publicaciones la cantante presume del buen rollo que existe entre ellos sin querer entrar en detalles de cómo es su relación con el colombiano.

Y es que ya no se esconden y aprovechan para pasar el máximo tiempo posible juntos. Por su parte, el cantante confirmó hace tan solo unos días que entre ellos simplemente había una gran amistad, por lo que parece que seguiremos viéndolos compartir mucho tiempo juntos.

Aitana confiesa cuál fue su peor momento en OT

Aitana fue una de las integrantes de la última hornada exitosa de de "Operación Triunfo". Fue en la edición de 2017, en la que se recuperó un formato que tan bien había funcionado a comienzos de este siglo.

Los participantes de aquella edición fueron Mimi, José Antonio, Thalía, Marina, Ricky, Mireya, Raoul, Cepeda, Nerea, Roi, Agoney, Ana Mena, Alfred, Miriam, Aitana y Amaia.

Aitana acabó en segundo lugar pero hasta ahora ha sido, sin lugar a dudas, la concursante que más ha afianzado su carrera lejos de "Operación Triunfo". Eso le ha llevado a girar por todo el mundo. Durante sus viajes, además de cantar, la artista participa en numerosas entrevistas. En una de ellas, en México, reconoció cuál había sido su peor momento en la academia.

"La peor, sin duda, la primera gala, la cero. Me pusieron la primera de los 18 participantes. Abrí OT después de 10 años, cantando la canción de 'Bang bang' de Nicki Minaj y Ariana Grande. Hice el rap... Literalmente me lo inventé todo", comenzó explicando la "triunfita", que abundó en sus argumentos: "Hubo un problema técnico de sonido, y la canción se empezó a escuchar antes en televisión. Iba a destiempo. Todo el mundo estaba perdido en ese momento. Llegó el momento del estribillo, entré en bloqueo y creo que empecé a inventármelo", relató entre risas.

Tras la situación, la artista asegura que se puso en lo peor: "Digo: 'Me echan'. Era muy fácil saber que me estaba confundiendo porque mi cara lo decía todo".

Además, Aitana explicó a sus entrevistadores que el formato de "Operación Triunfo" no daba opción a correcciones. "Todas las galas eran en tiempo real. Si la cagabas nadie te lo podía solucionar", afirmó, sobre una situación que no solo no acabó en tragedia, sino que contó con la comprensión del jurado, tal y como ella misma relató: "Fueron conscientes de que hubo un problema técnico, los jueces lo explicaron, y me dijeron que tenía que haber seguido sin poner caras de que me estaba equivocando. En esos meses pillé tablas y aprendí a no poner caras".