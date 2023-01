Sergi Schaaff, el férreo capitán de 'Saber y ganar', muere con las botas puestas

Mucho se viene hablando de la longevidad del concurso cultural 'Saber y ganar' y de su inmarcesible presentador, Jordi Hurtado, pero tras ellos, aunque nunca a la sombra, se encontraba Sergi Schaaff (Barcelona, 1937), su director, que ha muerto este martes a los 85 años, sin dejar de estar al frente del programa, cuidándose de hasta el mínimo detalle (los planos, las preguntas...) mientras su cuerpo de octogenario y su creativa cabeza, siempre en ebullición, se lo permitieron. Y si no, como ocurrió en los últimos meses, haciéndolo por teléfono. "Aquí estaré hasta que el cuerpo aguante", decía a EL PERIÓDICO en 2017, cuando se cumplía el 20º aniversario del programa, mientras se paseaba por el plató con ese aire mezcla de Papá Noel y sabio loco, de mago bonachón que hacía cada día magia en la tele.

El ya mítico concurso cultural 'Saber y ganar', que en febrero cumplió 25 años en La 2 de TVE, y este año ha recibido, por fin, un premio Ondas ("la guinda del pastel", como lo definió el ya fallecido realizador, cuya delicada salud le impidió recogerlo en el Liceu, pero no disfrutarlo) es, sin duda, uno de los más claros exponentes de su carrera y en el que se empleó a fondo entrado en la sesentena, cuando ya muchos ya sueñan con la jubilación. No obstante, su carrera en la tele (premiada con la Creu de Sant Jordi en 2014), que inició en los años 60, cuando no había más que una cadena, TVE, se ha ido trufando de grandes títulos que ya forman parte de la historia de este medio, como 'Si lo sé no vengo' y 'El tiempo es oro'.

Adaptaciones de grandes clásicos

Antes de volcarse en los concursos que tantas alegrías le dieron, sus primeros trabajos en TVE fueron en programas que solo los mayores recuerdan, como el espacio 'Aquí el segundo programa' (1966), en la recién inaugurada La 2 (conocida entonces como UHF), y 'La carretera es de todos' (1967), y se encargó, en la última etapa, de las adaptaciones, generalmente de autores clásicos, a la televisión del espacio dramático 'Novela', magnífico preámbulo de las actuales series por donde pasó, entre 1962 y 1969, lo mejor del panorama actoral de la época.

En los años 70 siguió con las adaptaciones en el programa 'Ficciones' (1971), 'Original' (1971) y 'Teatro Club' (1976). De hecho, su primer Ondas le llegó en 1979 con la dirección de 'Salomé', protagonizada por Núria Espert y adaptada por Terenci Moix. Para el circuito catalán desarrolló 'Terra d'escudella' (1977) y 'Festa amb Rosa Maria Sardà' (1979). También desempeñó el cargo de director de RTVE en Catalunya. Pero lo suyo era crear y dirigir programas. Y, pese a un breve paso porTV-3 con 'Vídua però no gaire' y la valenciana Canal 9, con 'El show de Joan Monleón' (1989), siempre le ha sido fiel a TVE.

Se estrenó en los concursos en la década de los 80 con 'Si lo sé no vengo' (1985-1988), donde inició su fructífero idilio profesional con Jordi Hurtado (al que acompañaban Virginia Mataix y la mítica voz de 'Saber y ganar', Juanjo Cardenal), en el que se ponían a prueba tanto los conocimientos como las habilidades físicas (de ahí el título) y aún tenía tiempo para encargarse de 'El tiempo es oro' (1987-1992), con el ya fallecido Constantino Romero y Janine Calvo.

Grandes profesionales

Esa fue también la época de '3x4' (1988-1989), concurso por el que desfilaron grandes profesionales: además de Hurtado y Romero, Julia Otero y Jordi González. El concurso supuso el nacimiento de la estrella televisiva del flequillo rebelde, que encandiló a los espectadores. Con ella repetiría en 1989 con el espacio de entrevistas 'La luna', en el que la actual directora y presentadora de 'Julia en la Onda (Onda Cero) se mostraba como un astro con luz propia.

Ya en los años 90, se sucederían, bajo la dirección de Schaaff, 'La vida es juego' (1992-1994), de nuevo con 'la voz' Romero', y 'Ruta Quetzal' (1993), con el también fallecido Miguel de la Quadra Salcedo, hasta que de la mano de Hurtado cogió el timón de 'Saber y ganar'. Los vientos favorables les han llevado a soplar las velas por los 25 años a bordo de ese trasatlántico cultural del que solo la muerte ha obligado a abandonar a su férreo capitán. Y con las botas puestas.