Este martes, un mensaje de Elena Huelva en sus redes sociales a primera hora de la mañana hacía presagiar lo peor... pero no fue hasta por la tarde cuando se confirmaba la triste noticia. La influencer, conocida en redes sociales por visibilizar su lucha contra el cáncer, ha fallecido a los 20 años de edad tras luchar contra un sarcoma de Ewing desde hace cuatro años.

Desde el pasado mes de diciembre la enfermedad se le habría extendido hasta la tráquea y las noticias no eran buenas, ella misma lo anunciaba a través de sus redes sociales, contándole todo a esos seguidores con los que creó una familia. Hoy, numerosos rostros conocidos y seres queridos han dado el último adiós a la joven en el tanatorio de Camas, Sevilla.

Orgullosa de que el mensaje de su hermana haya quedado patente, hablábamos con Emi y nos confesaba que lo más importante de todo es que "su mensaje que ha calado a todo el mundo y ha quedado muy claro, que es lo que ella quería, que quedase claro, que lo que importa es invertir en la investigación de estas enfermedades porque lo demás no sirve de nada, estas enfermedades".

En cuanto a cómo se encuentra la familia tras el fallecimiento de Elena, su hermana nos desvelaba que están "tristes, pero nos apoyamos con que ella está con nosotros y lo va a estar siempre, quiero sonreír un poco porque ella lo hacía y lo seguirá haciendo conmigo" y no duda en recordarla como una mujer luchadora: "Elena ha luchado cuatro años mostrándose como es ella, ha tenido días duros, pero siempre tenía ganas de ir a dónde sea".

El emocionante menaje de Sara Carbonero tras la muerte de Elena Huelva: "Nunca he conocido a nadie que amara la vida tanto como tú"

La periodista, que tenía una relación muy especial con Elena, le ha dedicado una desgarradora carta en la que, a corazón abierto, ha confesado lo que echará de menos a la joven: "Querida Elena, qué día tan triste, qué vacío tan grande y qué injusta es la vida. Cómo duele* Aún no me puedo creer que no vaya a escuchar nunca más tu dulce voz, que no podamos intercambiar canciones de madrugada ni disfrutar de todos los conciertos que nos quedaban por vivir". "Hace unos días hablamos por teléfono para despedirnos pero en lo más profundo de mí, tenía la esperanza, igual que tú, de que eso no ocurriera" ha revelado.

"Me consuela pensar que te llevas además de un pedazo de nuestro corazón una infinidad de momentos bonitos, de esos que saboreabas como nadie. Porque nunca he conocido a nadie que amara la vida tanto como tú. Siempre con tu sonrisa, tu gratitud, tu generosidad, tu preocupación por todo el mundo y tus ganas infinitas. Siempre viendo el vaso medio lleno y animando a los demás" ha aplaudido, confesando que conocer a Elena fue un auténtico "regalo": "Me has enseñado e inspirado tanto, tanto. Ya te lo dije. Me cambiaste la vida. Has sido un regalo y te seguiré dando las gracias todos los días por aparecer aquella tarde en Gran Vía. Cuando nos cruzamos y ya no pudimos separarnos. Ya sabes que no creo mucho en las casualidades pero sí en el destino caprichoso".

"Descansa tranquila, mi niña. Cuidaremos de Emi, tu mitad. Otro ejemplo de amor y de coraje. Le recordaré a menudo lo mucho que la admiro y la gran mujer que es. Todo estará bien por aquí abajo pero un poco más oscuro. Porque nos falta tu luz, porque eras faro brillando. Única e irremplazable. Porque en tus apenas 20 años comprendiste mejor que mucha gente de qué va esto de la vida y nos diste una lección, sin pretenderlo. Porque hace falta en este mundo mucha más gente como tú. Dicen que solo muere lo que se olvida. Yo te recordaré eternamente" ha finalizado, no sin antes prometer a Elena que les hablará a sus hijos de ella, "la amiga más especial y valiente que se puede tener". "Gracias por todo lo que me has ayudado y enseñado. Ojalá haber tenido algo más de tiempo para bailar. Te voy a echar mucho de menos. Nada va a ser lo mismo" ha reconocido abatida.