Las palabras que Risto Mejide dedicó en Telecinco a la retransmisión de las campanadas en las otras cadenas no han pasado desapercibidas para las presentadoras, que se han unido contra el publicista. Ana Obregón, que presentó las campanadas en TVE aprovechó su perfil de Instagram para denunciar los comentarios "machistas y repulsivos" del publicista, asegurando que "en esta vida no todo vale". Sin embargo, no ha sido la única en pronunciarse al respecto.

Ana Obregón hizo una publicación en la red social en la que salía junto a Cristina Pedroche, luciendo cada una los vestidos que llevaron en la retransmisión de las campanadas. Sin embargo, el texto no iba dirigido a su compañera, que acabó liderando la transmisión, sino que fue a parar a su otro competidor, Risto Mejide, que durante la retransmisión de las campanadas en Telecinco. “¿Hay algo que anunciar?¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Porque eso siempre da audiencia”, dijo el publicista, acompañando este comentario con unas risas. Al respecto, Ana Obregón escribió que "tus comentarios machistas y repulsivos hacia Cristina Pedroche por estar embarazada y hacia mí por haber perdido mi único hijo diciendo que utilizamos eso para tener audiencia… duelen. Duelen mucho. Pero también duele tu risa al final del comentario como si fuera divertido enterrar a un hijo. No lo es Risto. Y no te lo deseo ni a ti ni a nadie". Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial) Aprovechó además la presentadora de TVE para dar cuenta del éxito que le ha acompañado durante cuatro décadas en televisión, en los que estuvo con sus trabajos "entre los 10 programas más vistos de la historia de televisión en España". Y también dio cuenta de los éxitos de la Pedroche. También dejó ver el fracaso de las campanadas de Telecinco, a pesar de los "ataques repulsivos a dos mujeres". Por último, le dio la enhorabuena a Cristina Pedroche por haber ganado la batalla de la audiencia en las campanadas de este año por segundo año consecutivo. Ataques Risto no tardo en salir al paso de las denuncias asegurando que los ataques no iban ni contra Ana Obregón ni contra Pedroche, sino contra los directivos que habían decidido aprovecharse de sus situaciones personales para obtener audiencia, aunque de momento no ha habido nuevas respuestas por parte de la Obregón. La que sí ha respondido, a través de un comentario en la publicación de Ana Obregón, es la propia Cristina Pedroche. "Gracias Ana, por esto y por todo", escribe la presentadora de Antena 3. También su marido, el cocinero Dabiz Muñoz, responde a la presentadora de TVE con un emoji de un corazón.