Si hay un programa de corazón polémico, ese es Sálvame, el programa de Telecinco que presenta Jorge Javier Vázquez, no deja de tener polémica, no solo con los personajes de los que hablan sus colaboradores, sino con sus propios colaboradores, que también suelen nutrir de información el programa. Pero esta vez, uno de sus tertulianos, que está pasando unos días de vacaciones, ha querido evitar las cámaras huyendo en el maletero de un coche. Tal y como han asegurado en el programa, no ha pisado la calle en varios días.

La polémica con los colaboradores de Sálvame está a la orden del día. Una de las más sonadas esta semana fue el resultado del programa que dirigió por primera vez la hija de María Teresa Campos, Carmen Borrego, el pasado día 2. Un programa que aunque sí funcionó desde el punto de vista de las audiencias, no lo hizo tanto con los colaboradores, que criticaron duramente a la tertuliana. "Me ha aburrido", decía Miguel Friguenti al ser preguntado por cómo había visto a la pequeña de las Campos a los mandos del programa. Tampoco tuvo el aprobado por parte de Belén Esteban, que criticó que el programa estuviese demasiado centrado en la familia Campos. Aún así, y dados los buenos índices de audiencia, es posible que Carmen Borrego vuelva a dirigir el programa, al menos una vez a la semana. Y es que el programa ha habilitado una encuesta en su página web para que los espectadores decidan el futuro de la colaboradora. Embarazo Otra de las últimas polémicas vividas en las últimas semanas fue la inocentada que Belén Esteban le gastó a Chelo García Cortes, cuando le contó que se había quedado embarazada y quería gestionar la exclusiva. La tertuliana le indicó que no se lo contara al resto de sus compañeros de Sálvame, en especial a Kiko Hernández, si no quería quedarse sin exclusiva. Y ahora el centro de la polémica vuelve a Kiko Hernández que, como señalan e Sálvame, que está pasando unos días en Melilla junto a Fran Antón para celebrar parte de las fiestas. El colaborador, como aseguran, ha intentado huir de las cámaras para trasladarse de la casa donde han pasado los últimos días hasta un hotel. El colaborador, tras estar tres días encerrado en casa del cuñado de Fran en una tranquila urbanización de Melilla, y no pisar la calle durante dos días, ayer por la tarde noche salió de la casa en un coche que no era el que había utilizado para llegar a la vivienda. Pero no solo eso, según el equipo de investigación de Sálvame, Kiko Hernández llegó a esconderse en el maletero del coche para dirigirse al hotel donde pasarían parte de sus vacaciones. Aunque al final fueron pillados. Se ha filtrado que pudo ser alguien cercano a Fran Antón el que difundiese esta información sobre el colaborador de Sálvame.