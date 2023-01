Ser famoso es, en muchas ocasiones, sinónimo de estar en primer línea de fuego en las redes sociales. Y eso, tristemente, es sinónimo de recibir feroces críticas. Esto es lo que le ha pasado a Chenoa, tras su paso por El Hormiguero, a la que muchos han criticado porque "algo le pasaba en la cara".

El asunto salió a la palestra en el programa radiofónico "Cuerpos especiales", que presentan Iggy Rubín y Eva Soriano en Europa FM. "Fuiste a El Hormiguero y había personas que en redes preguntaban qué te había pasado en la cara", comenzaron diciéndole los entrevistadores.

La cantante no dudó en responder con dureza. "Salí en Operación Triunfo 1 con 26 años, tengo 47. 22 años es lo que me ha pasado", zanjó la artista, que abundó en su razonamiento. "He envejecido, qué putada", dijo en claro tono sarcástico.

Chenoa siguió explayándose sobre el asunto. "He adelgazado como 10 kilos en dos años. Vamos a dejar de meternos con la gente y ver cómo evolucionamos. Y que si no te gusta, no pasa nada y si te has operado, tampoco", clausuró.

Chenoa es el nombre artístico de María Laura Corradini Falomir, una artista nacida en Mar del Plata, Argentina, donde creció hasta que a los 8 años su familia se trasladó a Mallorca. Saltó a la fama en la primera edición de "Operación triunfo".

Desde entonces ha lanzado siete discos de estudio. También ha participado en programas de televisión como "Celebrity Bake Off", "Mask Singer" o "Tu cara me suena".

Tras su paso por el programa fue muy comentada su relación sentimental con el también concursante David Bisbal. En 2019 anunció su compromiso con el urólogo Miguel Sánchez Encimas, con el que finalmente se casó en 2022.