Mucho está dando que hablar la edición navideña de Masterchef, sobre todo por cómo se están portando sus concursantes de cara a la inminente final. Uno de los últimos eliminados ha sido el presentador y humorista Florentino Fernández, que intentó incluso hacer trampas. Una situación en la que intervino el chef Jordi Cruz, quien le comentó "¿Le estás pidiendo a la Policía que te deje hacer trampas?". Y es que no todo vale cuando se trata de conseguir el primer premio de este concurso gastronómico.

MasterChef es un programa de televisión de cocina creado en el Reino Unido en 1990 y que se ha transmitido en más de 200 países. El formato del programa es similar al de otros concursos de cocina, en el que un grupo de participantes compiten entre sí para demostrar sus habilidades culinarias y ser elegidos como el mejor chef. En el programa, los participantes son evaluados por un panel de jueces profesionales de la industria culinaria, que incluyen a chefs reconocidos y personalidades de la televisión. Los participantes deben enfrentarse a diferentes desafíos culinarios a lo largo del programa, como preparar platos para grandes eventos o cocinar para criticos de comida.

Además de las habilidades culinarias, los participantes también deben demostrar su creatividad e innovación en la cocina y su capacidad para trabajar bajo presión. Los jueces evalúan cada plato preparado por los participantes y toman decisiones sobre quiénes avanzan en el concurso y quiénes son eliminados. MasterChef ha sido un éxito en todo el mundo y ha inspirado a muchas personas a mejorar sus habilidades culinarias y a probar nuevos platos. Además de la competencia, el programa también incluye tutoriales y demostraciones culinarias de los jueces y otros chefs invitados, lo que lo convierte en un recurso valioso para aquellos interesados en la cocina.

Versiones

A lo largo de los años, el programa ha tenido varias versiones y ha sido adaptado a diferentes países y culturas. Algunas de las versiones más populares incluyen MasterChef Estados Unidos, MasterChef Australia, MasterChef Latinoamérica y MasterChef España, donde está teniendo en enorme éxito con sus diferentes versiones tanto de anónimos, famosos, niños y mayores.

En la actualidad emite una versión navideña con famosos en la que Florentino Fernández trató de pedirle ayuda a Jordi Cruz. "Necesito coger calabaza sin que me vea nadie. Nunca te he pedido un favor", expresaba el humorista. Cruz, por su parte, le respondió que "¿le estás pidiendo a la Policía que te deje hacer trampas?". Por supuesto no le ayudó, y además, Florentino Fernández fue uno de los expulsados de la jornada.