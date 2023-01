El mercado actual de series es tan grande, que el éxito que pueda tener una producción no garantiza su continuidad en una segunda temporada. A veces es por deseo de los creadores, que solo pretendían contar una historia que se limitaba a una única temporada, pero en otras ocasiones es la propia plataforma la que duda de continuar con las historias por diversos motivos.

Sin embargo, hay ocasiones en las que los espectadores no entienden por qué no se confirma ya la siguiente temporada. Y la plataforma lo único que hacer es dar largas, entrando en el juego para crear emoción. Y es que, en el caso del gigante del streaming Netflix, es muy común que juegue con los espectadores antes de hacer un anuncio inminente.

A pesar de su éxito, Netflix también ha enfrentado algunos desafíos. Uno de los principales desafíos ha sido la creciente competencia en el mercado de streaming. Con el aumento de la popularidad de los servicios de streaming, hay una mayor oferta de plataformas disponibles para los consumidores, lo que ha llevado a una mayor fragmentación del mercado. Netflix también ha enfrentado críticas por su falta de diversidad en la producción de contenido y su tratamiento de los trabajadores.

Y ahora la polémica la tiene con uno de sus últimos y exitosos estrenos. Se trata de "Miércoles", la serie que narra las aventuras de la adolescente hija de la Familia Adams, una producción que ha contado con un importante respaldo por parte del público y que sus creadores ya han contado que les gustaría hacer una segunda temporada. Ante esto, la respuesta de Netflix en sus redes sociales no ha hecho más que sembrar dudas.

Así que tendremos que esperar todavía un poco para conocer si "Miércoles" regresa para una segunda temporada.