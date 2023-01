Cada vez está más cerca de entregarse el bote de Pasapalabra, el concurso de Antena 3 que arrasa cada tarde gracias a la pericia de dos de sus concursantes más destacados como son Orestes y Rafa. Ambos llevan meses compitiendo para llevarse el ansiado bote del Rosco que ya supera los dos millones de euros. Pero siempre hay palabras que se le resisten y quizá Orestes se haya enfrentado a una de las palabras más difíciles del Rosco.

Pero de momento, parece que ambos concursantes están empatados, a pesar de que los empates pueden hacer pensar en un pacto entre los concursantes. Algo que ninguno de ellos ha confirmado y por lo que les preguntó el conductor de El Hormiguero, Pablo Motos, durante la entrevista que les hizo en el programa hace unas semanas.

Pero no tendría sentido un pacto, aunque hubieran llegado alguna vez a pensarlo, ya que la cantidad que se juegan es suficientemente importante como para cumplir con las normas del programa a rajatabla. Tampoco tiene sentido pactar, incluso, si ninguno de los dos se lleva el bote del rosco. Y es que, aunque no consigan llevarse el rosco, el programa ofrece una cantidad de dinero por quedar por encima del rival. Una cantidad que, en caso de quedar empatados como ocurrió el lunes, se reparte entre los dos concursantes, con lo que el premio queda muy reducido.

Y después de tantos meses, lo que quieren los concursantes de Pasapalabra es hacerse con el bote total, de más de dos millones de euros que, si bien no es el premio más importante que se ha dado en el concurso, sí que es un gran premio y destacado. Pero no es nada sencillo, para resolver el rosco hay que tener una importante cultura general, algo que no le falta a los actuales concursantes que se acaban quedando a tan solo un par de palabras para conseguir superar el rosco.

Y palabras complicadas, como la que tuvo que resolver Orestes en uno de los últimos programas, "Supercalifragilísticoespialidoso', que el concursante acertó señalando que además pertenecía a una de las películas que más le habían marcado, "Mary Poppins", todo un planazo de película para ver sobre todo estos días.