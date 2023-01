Netflix continúa en su lucha por no perder suscriptores a base de recopilar nuevos estrenos. La plataforma aprovecha toda clase de ocasiones y fechas especiales para llenar su catálogo de nuevas apuestas que inviten a pasar las tardes en familia frente a la televisión.

Pero no todos los espectadores requieren del estreno de nuevos títulos constantemente para disfrutar del cine. Algunos necesitan recuperar clásicos de la historia. Es por eso por lo que Netflix y otras plataformas, a la par que apuestan por desembolsar gran cantidad de dinero en estrenos, lo hacen para incluir películas anteriores a la aparición de las plataformas de contenido de pago, de las que se veían en el cine.

Hace escasas semanas se estrenó la sexta temporada de Élite. Las primeras temporadas de la producción española causaron tal éxito en la plataforma no tardó en entrar en la lista de tendencias. Las renovaciones continuaron y ya han extendido el número de temporadas confirmadas hasta la séptima. Uno de los elementos más atrayentes de Élite es el público hacia el que va dirigida y la forma de relatar la historia, que no deja de lado el sexo, la violencia o el consumo de drogas.

Si algo caracteriza a esta ficción es la edad y la experiencia de sus actores, los cuales normalmente son desconocidos para el público ya que están comenzando sus carreras. Fue el caso de aquellos primeros protagonistas como, por ejemplo: Miguel Bernardeu, Itzan Escamilla, Mina El Hammani, Álvaro Rico o Ester Expósito. De aquellos que comenzaron el proyecto desde el primer episodio ya no queda ninguno, pues ambos abandonaron la producción a medida que escogían nuevos proyectos para seguir creciendo.

De la nueva escuela que ahora llena los pasillos de Las Encinas ha surgido el nombre de Carmen Arrufat, Sara en la nueva temporada. Sin un perfil tan conocido antes de la serie, Arrufat se ha convertido en una estrella tras su participación en una de las producciones españolas más populares de Netflix. La actriz acudió al podcast ‘Animales Humanos’ y junto a su presentador Ibai Vegan -en redes sociales- comentó cómo estaba siendo su paso por la ficción. Cuando Ibai le preguntó sobre cómo vio el final de temporada, su respuesta fue “raro”. “Leí una entrevista en la que decían que Élite era una serie en la que pasaba de todo menos tiroteos. Esque es muy loco”, comentó Arrufat.

La joven actriz tampoco tuvo reparo en hablar sobre cuánto se ganaba por temporada: “Todo el mundo lo idealiza. Te pagan igual que en otros proyectos, pero no me quejo”. Aun así, no dejó de lado algo positivo de la producción: “Lo que sí que te da es el contacto con muchas marcas”.