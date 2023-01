El Cazador se ha convertido en uno de los programas con más audiencia de Televisión Española. La gran apuesta de la televisión pública para las tardes ha logrado tener entre sus filas algunos de los mejores concursantes de televisión de todo el panorama nacional. Los participantes deben demostrar su intelecto ante figuras como Paz Herrera, ex concursante de Pasapalabra que consiguió hacerse con el bote y apodada como "La Profesora". El equipo de cazadores lo componen Erundino Alonso, uno de "Los Lobos" de Boom, Ruth de Andrés, ex concursante de "Saber y Ganar", y Lilit Manukyan, ex concursante de Pasapalabra. Por su plató pasan cientos de concursantes dispuestos a hacerse con el premio y vencer a los cazadores.

Rodrigo Vázquez se ha ganado el cariño del público por su simpatía y la forma de dirigir el programa. Vázquez consigue aportar un toque humorístico a este concurso de Televisión Española que requiere de un gran conocimiento por parte de los concursantes que pasan por plató. Sin embargo, no todo el atractivo del programa reside en lo entretenido de su presentador o el derroche de inteligencia de sus participantes; el factor emotivo también entra en juego. De todos los concursantes que pasan por plató en cada emisión, alguno deja huella en los espectadores con historias cargadas de emotividad. No obstante, cuando no son ellos quienes ponen la dosis sensible, el propio programa se encarga de hacerlo. Una de las preguntas del último Cazador ha traído de vuelta uno de los momentos más bonitos vividos durante los Juegos Olímpicos. Unos juegos, además, que no nos cogieron lejos, ya que sucedió durante Barcelona 1992. La prueba: atletismo, semifinal de los 400 metros. El británico Derek Redmon competía por su plaza en la final de su categoría, cuando un desgarro en su pierna provocó que tuviera que frenar en seco. Aun así, el atleta quiso terminar la carrera, aunque no lo hizo solo. Tal y como ha resuelto el concursante, lo hizo con la ayuda de su padre. “Fue su padre quien se saltó todos los controles de seguridad y lo ayudó a llegar a la meta", explicó más a fondo, demostrando incluso antes que el propio cazador que su respuesta era más que correcta.