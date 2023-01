Una de las principales bazas de la última edición del Mediafest en Telecinco era la participación de que fuera la primera ganadora de Operación Triunfo, Rosa López. Una aparición muy esperada, sobre todo por la batalla que ha lidiado en los últimos días con la que fuera su compañera en el talent show de TVE y también amiga, Chenoa. Sin embargo, y casi emulando a su "¡Olé, me he equivocao!" que se hizo viral durante su participación en Operación Triunfo, Rosa López volvió a equivocarse en el Mediafest, pero con un error que confiaba pudiera borrarse de la emisión porque creía que el programa era grabado. Nada más lejos de la realidad, "¿Estamos en directo?" , le preguntó a las presentadoras.

El Mediafest es un programa de Telecinco que surgió del universo de Sálvame, presentado por Soraya Arnelas, Adela González y Nuria Marín, tiene una mecánica parecida a Tu cara me suena, concurso con el que también tuvo que enfrentarse en la noche del viernes y del que salió escaldado, ya que el programa de Antena 3 volvió a cautivar a la audiencia. Y es que en el Mediafest, los famosos que aparecen son disfrazados de otros famosos a los que tienen que imitar sobre el escenario.

Una mecánica que el concurso ha ido variando a lo largo de sus últimas ediciones y que ha supuesto varias polémicas, entre ellas las de la acusación de plagio por parte del programa de Antena 3.

Entre las diversas secciones que tiene el programa está la de una entrevista a los famosos. En este caso, la entrevistada era Rosa López, ganadora de Operación Triunfo y últimamente muy de actualidad por la polémica que ha tenido con Chenoa. Todo surgió tras unas declaraciones de la presentadora de Antena 3 en las que aseguraba que no era amiga de Rosa, pero sí de otros participantes de la primera edición de Operación Triunfo. Una polémica que tuvo respuesta por parte de Rosa y que días después Chenoa trató de relajar asegurando que "Todo está bien, claro que sí, totalmente". También afirmó que "no hay nada liado. Somos compañeras y el cariño siempre está ahí, por supuesto. Eso va dentro del mensaje".

Polémica

Sin embargo la polémica está servida y en el Mediafest trataron de aprovecharla por todos los medios. Así, consiguieron que Rosa López acudiese al programa para ser entrevistada. Lo que nadie se esperaba es el garrafal error que cometió la ganadora de Operación Triunfo cuando trató de decir el nombre del programa. "Benidorm Fest", afirmó Rosa, siendo corregida al momento por las presentadoras. Un error que hizo que se llevase las manos a la cabeza, no solo por no conocer el nombre del programa, sino porque estaba dando el nombre del programa de una cadena competidora. Rosa López pidió que eliminasen el comentario en la emisión, pensando que estaban grabando el programa. "Esto es un grabado, ¿no?”, preguntó y, ante la negativa de las presentadoras, exclamó: “¡Te juro que me han dicho que es grabado!”. Una anécdota más para la cantante.