El 2023 ha empezado y con él llegan numerosos estrenos, ya sea en el ámbito de la música, la lectura o el cine. Pese a las ansias de la población por la espera a consumir nuevo contenido que mantiene en vilo a tantos fanáticos, otros clásicos siguen posicionándose como los favoritos. Ocurre en todas las artes; siempre hay una producción que cautiva en mayor medida y que acaba escribiendo el nombre de su autor en las listas históricas.

En la música esto es evidente. Las redes, además, son un componente adicional a la hora de darse a conocer. Un buen vídeo viral, la recomendación de algún artista ya consagrado o la colaboración musical son varios de los motivos por los que los cantantes más jóvenes -o no tanto- acaban dando el salto a lo internacional en poco tiempo. No obstante, la manera de crecer y fidelizar a su público en el caso de las plataformas encargadas de proveer al mercado de música es otra muy distinta. Se necesitan de continuas mejoras e innovaciones para no cansar a los usuarios que mes a mes pagan su suscripción no solo para disfrutar de sus artistas favoritos en el orden que quieran, sino para dejarse sorprender.

Spotify es una de las aplicaciones para reproducir música más famosas en la actualidad, además de ser un indicador de las tendencias del momento. La aplicación cuenta con varias iniciativas que cada día sorprenden más a sus suscriptores, como las listas de reproducción personalizadas, los grandes éxitos o el ‘Spotify Wrapped’. El público enloquece cada año con la revelación de sus artistas más escuchados, así como los minutos totales reproducidos y la lista que ordena cuáles han sido las canciones más reproducidas de cada usuario. La fiebre en torno al ‘Wrapped’ se multiplicó a partir de 2019 -aunque su lanzamiento data de 2016-, cuando la empresa rediseñó el concepto y lo propuso de una forma mucho más interactiva, similar a las historias de Snapchat e Instagram.

Pero a la empresa no se le acaban las ideas. Bajo el nombre de ‘Playlist in a bottle’ –‘Playlist para mi Yo Futuro’ en castellano’, Spotify acaba de estrenar esta nueva lista de reproducción “para enviarle una cápsula del tiempo musical a tu yo del futuro”. Cabe aclarar que si accedes a esta función desde un ordenador, aparecerá en la pantalla un código qr para acceder a esta especie de juego desde el teléfono móvil. Nada más empezar, el mensaje es claro: dicha lista musical ya no podrá ser abierta hasta 2024. A partir de entonces -y sin desvelar todas las sorpresas incluidas-, la interfaz comenzará a hacerte varias preguntas acerca de aquello que quieras conservar más de 365 días.