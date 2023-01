La celebración de la última edición del "Mediafest", el programa musical de Telecinco, ha dado para mucho. Al error garrafal que cometió Rosa López al confundir el nombre del programa con el "Benidorm Fest", el concurso con el que se elegirá al cantante o grupo que representará a España en la próxima edición de Eurovisión se suman ahora los "duros" mensajes que recibió a través de las redes sociales la cantante Ainhoa Cantalapiedra tras su actuación en el programa. "hecho en falta bondad y empatía", respondía la que fuese ganadora de la segunda edición de Operación Triunfo.

El "Mediafest" es un programa que surgió del universo Sálvame, como también ocurrió con el "Deluxe", entre otros programas, y que se emite la noche de los viernes en Telecinco. Un programa musical que no ha estado exento de polémica, sobre todo por sus continuas variaciones en la mecánica para tratar de ganar audiencia. Uno de estos últimos cambios hizo que se le comparase con Tu cara me suena y algunos incluso la acusaran de plagio, ya que la mecánica era muy similar. Y es que en el programa aparecen famosos que son disfrazados de otros famosos para interpretar sus canciones.

Pero no es lo único que se hace en el "Mediafest", que también cuenta con entrevistas a algunos de los famosos que participan e, incluso, los promociona. Eso sí, las audiencias no siempre han acompañado a este programa, que normalmente está saliendo un poco malparado en esta guerra de las audiencias, sobre todo contra Antena 3, que ha llegado a superarlo incluso con la programación de cine.

Polémica

Eso sí, la polémica no tiene nada que ver con las audiencias. Y es que en la última edición, el programa contó con la presencia de Ainhoa Cantalapiedra que cantó "Europe's livin a celebration", la canción con la que Rosa López representó a Eurovisión. Y no lo hizo sola, con ella estaban también Vicente Seguí, Mario Álvarez y Rosa López, todos exparticipantes de Operación Triunfo. Una actuación que tuvo algunos fallos que los usuarios de las redes sociales no dudaron en comentar. Unos mensajes un tanto duros, como dejó claro la propia Ainhoa Cantalapiedra.

En su perfil de instagram, la cantante señaló que "con la poca bondad, cuidado y empatía que recibimos los cantantes por la redes (especialmente Twitter); cantando en directo la mayoría de nosotros constipados o con alergia, con tan solo dos rápidas pruebas de sonido y el lío de audio al ser un programa en directo con tantas actuaciones, micros, in ears... baila, canta algo que no sabes... Hartos de tener que justificarnos y excusar un desafine, un mínimo error”.

También destacó que “llevaba años deseando este momento, subí al escenario por los fans de Operación Triunfo, por los fans de Eurovisión. Es lo mínimo que siempre se han merecido y nunca les pudimos dar. Así que estando mala de constipado arriesgué, ¡y qué si no di algunas notas perfecta al final! Es una responsabilidad que cae sobre muchos, pero solo pagamos los que estamos frente a la cámara. Pero tenemos que vivir con ello”.