Las historias del programa First Dates, que presenta Carlos Sobera en Cuatro, sorprenden cada día más. Y así ha sido con la asombrosa confesión que realizó uno de sus comensales, Stefano, que le dijo a su cita, Eduardo, que había llegado a tener 14 amantes.

En la citada cita entre Stefano y Eduardo, el primero señaló que estaba cansado de que le entrasen las chicas en la discoteca. "Lo llevo fatal, deberían ponerme un cartel que ponga que no me gustan las chicas", le señalaba a su cita, admitiendo que las relaciones no le duraban más de 48 horas. En cuanto a su confesión sobre el importante número de amantes, el italiano le aseguró que "tienes que tenerlo claro, un guion bien montado, porque no puedes mentir”.