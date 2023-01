La batalla de las cadenas de televisión sigue avivada. La última en hacerlo fue la cantante Lolita, que acudió como invitada al "Deluxe" de Telecinco. Lolita aprovechó su entrevista para cargar contra otro programa de la cadena, el "Mediafest", que fue acusado de plagio por tener una mecánica similar a la de "Tu cara me suena" en la que la cantante trabaja como jurado. "Nosotros fuimos los primeros", le espetó a María Patiño.

Y es que el "Mediafest" es un programa de Telecinco que surgió del universo de Sálvame, al igual que el "Deluxe", y está presentado por Soraya Arnelas, Adela González y Nuria Marín. Tiene una mecánica parecida a Tu cara me suena, concurso con el que también tuvo que enfrentarse en la noche del viernes y del que salió escaldado, ya que el programa de Antena 3 volvió a cautivar a la audiencia. Y es que en el Mediafest, los famosos que aparecen son disfrazados de otros famosos a los que tienen que imitar sobre el escenario.

Mecánica

Una mecánica que el concurso ha ido variando a lo largo de sus últimas ediciones y que ha supuesto varias polémicas, entre ellas las de la acusación de plagio por parte del programa de Antena 3. Entre las diversas secciones que tiene el programa está la de una entrevista a los famosos, algo que les permite, a la vez, promocionarse si son cantantes.

Ese fue uno de los puntos que sí destacó Lolita cuando se sentó en el "Deluxe", aunque sí dejó claro que su programa, "Tu cara me suena", había salido victorioso de la batalla de las audiencias. "¡No hay necesidad de que nos pisotees así! De esto me voy a acordar", le dijo María Patiño a Lolita, a lo que ésta última trató de calmar los ánimos señalando que "está muy bien y es muy divertido". La hija de Lola Flores también quiso romper una lanza contra la guerra de las audiencias, señalando que aunque ella trabajaba en Antena 3, no tenía problemas en acudir a otras cadenas, justo como estaba ocurriendo en esta ocasión. "Ojalá todos nos lleváramos bien", zanjó.