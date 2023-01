¿Qué sería de Sálvame sin polémica? Y es que el programa de Telecinco siempre está envuelto en este tipo de situaciones, incluso con sus propios colaboradores. De hecho, hace unos días Kiko Hernández se enfadaba con sus propios compañeros al tratar de contar cómo estaba pasando sus vacaciones de Navidad, pero ahora es una tertuliana la que amenaza con no volver al programa: "Ahora mismo no sé si estoy preparada".

Sálvame es uno de los programas que centran la programación de Telecinco. Presentado por Jorge Javier Vázquez como conductor habitual, pero durante este tiempo también ha contado con otros presentadores que han permitido descansar al presentador, que también ha asumido otros proyectos de la cadena.

Muchas han sido las polémicas que el programa ha vivido en estos años. Denuncias por declaraciones vertidas en el programa y peleas entre los propios colaboradores que han supuesto, incluso, abandonos.

Uno de los más sonados fue el que protagonizó Paz Padilla cuando se encontraba presentando el programa, que llegó a abandonar el plato a mitad de emisión ante la mirada atónita de todo el mundo. Paz Padilla protagonizó una discusión con Belén Esteban sobre el coronavirus que acabó con el abandono de la primera. Esto trajo graves consecuencias para Paz Padilla que fue despedida de Telecinco de forma fulminante. Sin embargo, tras recurrir de forma judicial su despido, acabó siendo reincorporada a la cadena. Eso sí, su destino no iba a ser Sálvame, ni por ella, ni por los propios colaboradores, cuya relación parece pasar por su peor momento.

Colaboradores

Y es que estos colaboradores no se callan ni debajo del agua. A veces con comentarios hirientes como los que recibió Carmen Borrego, la hija menro de María Teresa Campos, tras ejercer como directora del programa durante un día. Un trabajo que sí le reportó buena audiencia al programa pero que, según los colaboradores, llegó a ser aburrido.

A Carmen Borrego no le han sentado demasiado bien las críticas y asegura que le dolieron. Por eso no sabe si regresará a las labores de dirección de Sálvame, aunque el programa sí parece estar dispuesto a darle una oportunidad. Así lo afirmó durante el último "Deluxe", donde aseguró que "Ahora mismo no sé si estoy preparada".