First Dates cuenta con un elemento esencial para enganchar a la audiencia temporada tras temporada y ser una fuente inagotable de contenido: el amor. Si bien no siempre surge la llama entre los que se presentan en las citas a ciegas, a menudo salta la sorpresa y resulta que, de repente, dos personas que estaban hechas la una para la otra acaban encontrándose en el restaurante del amor.

Carlos Sobera, presentador del programa desde sus inicios, ha sido testigo de incontables encuentros que no siempre han salido bien. Por su restaurante del amor han pasado auténticos personajes con aficiones, gustos y preferencias de lo más variadas, que han causado una verdadera sorpresa en sus acompañantes durante la cita. De las tantas personas que pasan por el restaurante del amor, muchos de ellos arrastran gustos un tanto extraños que no se preocupan por ocultar, ya que forma parte de su personalidad y quieren mostrarse de manera natural.

Asís llegó a plató con la sinceridad por delante, como luego le demostró a Sandra, su cita, de 18 años. El comensal tiene 21 años y pareció conectar bien con su compañera, ya que rápidamente comenzaron a compartir más intimidades. Es por eso que decidió contarle a Sandra una dura experiencia que tuvo con quince años: “Estaba en el pueblo, se me empezó y tuve que ir al hospital”. Al principio, él lo vio como algo normal, pero finalmente los resultados no lo fueron: “Me hicieron una analítica y me dijeron que tenía leucemia”. Tal y como él mismo comentó, “en ese momento no tenía ni idea de qué era” y no entendió las caras de sus padres y el médico. Fuera de cámaras, Asís comentó que no le dio tanta importancia “hasta que estuvo a punto de morir y le tuvieron que operar”. Sandra atendió a la historia de Asís, que continuó explicando cómo fue aquella experiencia: “Me dijeron que no iba a poder jugar al fútbol”.

Sandra compartió cómo se había sentido una vez salió de plató: “Me parece muy bonito que haya tenido el valor de contármelo, me parece que lo lleva de una manera muy positiva y eso es verdad que es un punto a favor suyo muy grande”.