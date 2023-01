Al margen de su carrera profesional, parece que Risto Mejide no se salva de las polémicas. Estos últimos días ha vuelto a saltar a los titulares después de que amainaran las aguas en torno a su ruptura con Laura Escanes -tras realizar la primera temporada de un podcast juntos-y las redes estallaron contra él. Ocurrió el día de Año Nuevo, después de que Ana Obregón señalara públicamente a Mejide por los comentarios vertidos hacia ella y hacia Cristina Pedroche, ambas presentadoras de las campanadas en otras cadenas televisivas. El presentador aprovechó su lugar en ‘Todo Es Mentira’ para reconocer su error y disculparse.

No obstante, no ha pasado mucho tiempo hasta que ha vuelto a ser señalado en Twitter, esta vez tras el anuncio de la publicación de su nuevo libro: ‘Dieciséis notas: La pasión oculta de Johann Sebastian Bach’. Risto ya había hecho un pequeño adelanto en el programa Got Talent, con una emotiva representación que, si bien provocó la emoción de sus compañeros jueces, se convirtió en objeto de risas en Internet.

Toda la carrera de Risto Mejide ha estado bajo la mirada pública. La controversia que genera es, en parte, lo que ha conseguido posicionarle en el lugar que ocupa ahora en televisión. Sus inicios no fueron muy distintos a lo que es ahora; incluso puede parecer que se ha relajado con respecto a sus primeros comentarios. El presentador y juez televisivo se hizo un nombre tras participar como juez en programas como ‘Tú sí que vales’ u ‘Operación Triunfo’. De este último programa se ha hecho más eco, puesto que algunas de sus críticas aun perviven en la memoria colectiva. No solo la audiencia recuerda las duras palabras que Risto tuvo con muchos artistas; también lo hacen los mismos cantantes.

Pablo López, cantautor madrileño, compositor, y ‘coach’ de La Voz pasó por los platós de Operación Triunfo 2008 y se alzó con el segundo puesto. Ahora, se encuentra a la espera de publicar su quito disco, ‘Quasi’. El artista participó en una entrevista recientemente en el podcast ‘El Sentido de la Birra’ y allí contó cómo fue su paso por el programa. López dio su opinión sobre lo que es pasar por este tipo de programas musicales: “Es una suerte que haya música en ‘prime time’, pero no hacen carrera de ello”.

El cantante fue preguntado por cómo asumió las críticas de Risto Mejide durante las galas: “Eso fue durísimo, no te voy a mentir. Sobre todo, porque te ibas a un lugar donde no podías comunicarte con nadie más que los que veías día a día y habían pasado por una misma experiencia esa noche”. Con respecto a los comentarios, López confesó que “lo duro era conectar con: ‘ostia, ¿será verdad esto que me está diciendo?’. Ahí lo tienes plantado y de ahí no se va nunca. Nunca he visto un pensamiento rebotar tanto como aquellos días, en general, no solo con el tema del jurado”.