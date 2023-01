Gema Aldón, muy cercana a la muerte

La hija de Ana María Aldón, Gema, está muy cercana a la muerte. Además, la influencer está de moda debido a sus últimas apariciones en televisión para hablar de los rumores que envuelven a su familia, y sobre todo, de la nefasta relación que tiene con su hermanastra, Gloria Camila. hace unos meses estuvo en Déjate Querer junto a su madre.

"Yo creo que ella no es feliz del todo con la vida que tiene" decía Gema Aldón cuando empezaba a hablar con Toñi Moreno, unas declaraciones que hacían presagiar que iba a cagar en contra de los Ortega Cano, pero nada más lejos de la realidad. El relato de la hija de Ana María viene a decirnos que ha habido situaciones que no le han gustado por parte de Gloria Camila y poco más.

"Yo allí me he sentido una más, no me he sentido desplazada" decía Gema. De esta manera ha zanjado todas las especulaciones que ha habido durante estas semanas en las que se ha llegado a decir que la echaron de una finca. La joven ha asegurado que simplemente se fue de Madrid porque no encontraba su sitio, pero siempre se sintió como en casa.

Gema también ha asegurado que la relación que tiene con Gloria Camila es cordial, aunque ahora no se hablan "pero las veces que nos hemos visto, hola y adiós". Eso sí, la amistad que tuvieron se rompió: "por ciertas actitudes yo decidí alejarme. Conmigo no ha tenido mala actitud, pero no me gustan algunas que tienen con mi madre. Ya no son palabras, son gestos, miradas... hay cosas que dicen más que las palabras. No son insultos ni peleas".

Y más tarde acudió al Deluxe, donde tuvo unas duras palabras para su hermanastra Gloria Camila: "La próxima vez que vuelvas a hablar mal de mi familia me lo vas a tener que decir a la cara pedazo de cerda", comenzaba diciendo Jorge Javier Vázquez parafraseando unos mensajes de texto que la hija de Aldón habría enviado a la hija del torero. Proseguía: "Sin vergüenza, ni a mí ni a mi madre, ni mucho menos a mi hermano, le hace falta ser de tu familia de mierda que lo único que hace es vender a los demás. No te paso ni una más, ya no te metes más con nadie de mi familia y mucho menos con mi madre", prosiguió. Y la cosa no se quedó ahí: "Que lo único que hecho yo estos diez años ha sido ayudarte en todo hasta haciéndote ropa para tu mierda de carrera, no te paso ni una más". Esto desató el asombro del resto de tertulianos presentes en el estudio de Telecinco. "La próxima vez que abras tu sucia boca para dejar mal a mi madre yo misma me voy a encargar de cerrártela. Chao", zanjó.

Gema Aldón, muy cercana a la muerte

La hija de Ana María presume de no necesitar los programas de televisión para sobrevivir. Y es cierto. Lo que poca gente sabe es que la joven andaluza es preparadora de cadáveres en un tanatorio de Madrid. Un trabajo que según ella "me apasiona", y el cual está encantada de llevar a cabo: "me siento como si estuviera acompañando a esas personas en un viaje. Muchas veces vienen destrozadas por las causas de la muerte y nosotros las ponemos guapas", asegura.

Hoy se ha pronunciado a cerca del tema por su cuenta de Twitter: "Repito curso de agente funerario tanatoestetica y tanatopraxia y máster de embalsamamiento", lo que parece no haberle gustado a sus seguidores: "Y????? Realmente te consideras 'alguien' para que nos pueda interesar tu vida!!!!!", comenta una usuaria.