Todo olía a que habría polémica y comentarios incómodos y así fue. Telecinco estrenó el primer 'Deluxe' del año con Lolita y además, sometió a Cristina Porta al polígrafo.

2022 ha sido el año de Atresmedia. Tras muchos años intentándolo, el grupo de comunicación ha conseguido arrebatarle el liderazgo a Mediaset, un reto que ha superado gracias al gran rendimiento de Antena 3. Convertido en un referente del entretenimiento, el canal principal ha logrado configurar una programación sólida y estable que le ha catapultado a la primera plaza del ranking, la cual había ocupado Telecinco durante diez años consecutivos.

El grupo con sede en San Sebastián de los Reyes cerrará el año con un 27,2% de cuota de pantalla frente al descalabro de su rival: Mediaset pierde dos puntos y dará carpetazo a un año para olvidar con un 26,2%, igualando así su peor resultado histórico.

Por primera vez en su historia, Antena 3 termina el año poniéndose la corona de líder ante un 13,9% de share, su mejor resultado desde 2009. En la otra cara de la moneda se encuentra Telecinco, que cae a mínimo con un 12,4%. La cadena principal de Mediaset, incapaz de remontar su crisis de audiencias y contenidos pese a sus múltiples intentos, pierde 2,5 puntos en un año marcado por la salida de Paolo Vasile como consejero delegado tras más de dos décadas.

Lolita visitó el Deluxe y, obviamente, este tema salió a la luz. “La putada es que no hay programas de música donde puedas ir a promocionar tus discos”, se quejaba Lolita sobre los espacios dedicados a la música y que no solo ahonden en el mundo del corazón. “Ahora tenemos el Mediafest”, le dijo Lydia Lozano, un programa 'talent' de Telecinco donde las estrellas de Sálvame colaboran junto a cantantes profesionales para defender los temas que se le asignan.

“El Mediafest, para vosotros”, le espetó Lolita. “Que... por cierto... No me tires de la lengua con el Mediafest, porque hay otro programa en Antena 3...”, añadió.

Unas palabras alas que María Patiño no dudó en contestar, sintiéndose atacada. “No hay necesidad de que nos pisotees así. De esto me voy a acordar”, contestó la conductora del espacio, María Patiño.

“Lo que es, es. Nosotros fuimos los primeros, como Tiburón”, sentenciaba Lolita. “Yo como de mi profesión y de todas las cadenas. No hago ascos a nadie. Ojalá no hubiera esa guerra que hay entre cadenas. Yo estoy en Antena 3, y lo digo con toda mi boca, pero hoy estoy aquí y mañana puedo estar en La 1, Telemadrid o Canal Sur. Ojalá no hubiera esa lucha, esas guerras de audiencias tontas. Ojalá todos nos lleváramos bien”, terminó.