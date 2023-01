Poco podía imaginar Antonio David Flores que la celebración del cumpleaños de su hija Lola el pasado 26 de diciembre iba a desatar una guerra civil con su exmujer y madre de la pequeña, Olga Moreno. A pesar de que han presumido de mantener una relación cordial tras su separación, la sevillana ha estallado con un contundente mensaje en redes sociales que ahora ha puntualizado, reafirmándose en su enfado por la sobreexposición mediática que han hecho de la niña Rocío Flores y Marta Riesco.

Y es que tanto la hija de Rocío Carrasco como la novia de Antonio David compartieron numerosos stories en Instagram de la fiesta que organizó la reportera en un conocido restaurante de la capital - con karaoke incluido - para sorprender a Lola en su 10º cumpleaños.

Algo que no hizo ni pizca de gracia a Olga, que no dudaba en reprochar vía redes sociales a quien se diese por aludido (es decir, Marta Riesco y Rocío, que fueron las que retransmitieron al detalle el evento) la "exposición excesiva e innecesaria" que se ha hecho de su hija". "Para nada estoy de acuerdo, ni he consentido ni consentiré" ha dejado claro.

Un enfado que Olga ha matizado en un mensaje enviado a la periodista Marina Esnal, en el que asegurando que ya ha dejado "bastante clara" su posición asegura que su única intención con este estallido público es "la de proteger a mi hija".

"Una cosa es que su padre o yo subamos una foto felicitando a nuestra hija, y otra muy diferente, y lo último que me esperaba, es ver la imagen de Lola tan expuesta en Instagram retransmitiendo de principio a fin su cumpleaños" ha explicado, dejando clara su molestia con Rocío y Marta Riesco.

En Fiesta han tratado este tema y han desvelado el motivo de la ruptura entre ambas. "Pretende mudarse de manera permanente en Madrid porque tiene intención de romper con todo lo que tiene en el pasado, y eso implica también la relación que tiene con los hijos de Antonio David Flores". Pero, ¿es tan mala la relación entre Olga y Rocío Flores? ¿A qué se debe este repentino mal rollo entre ellas cuando siempre se habían mostrado uña y carne ante los demás? "La relación entre Rocío Flores y Olga Moreno es irrenconducible", señala Saúl Ortiz. Y es que el hecho de que la familia Flores haya expuesto de manera pública a través de las redes sociales a Lola, la hija de Olga y Antonio David, no ha sentado nada bien a la ganadora de 'Supervivientes 2021'.