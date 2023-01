Un mes llevaba Alba Carrillo sin pisar un plató de televisión. Las fuertes críticas que recibió tras someterse a un polígrafo hablando de su 'affaire' con Jorge Pérez motivaron que la modelo decisiese tomarse una pausa mediática, abandonando de la noche a la mañana, y totalmente sobrepasada por la presión, los programas en los que colabora.

Un tiempo que le ha servido para meditar sobre lo sucedido y tras el que, tranquila y con una sonrisa, ha reaparecido este martes en 'Ya es mediodía', apenas 48 horas después de que el ganador de 'Supervivientes 2020' comunicase que por el momento, y para proteger a su familia y a su mujer Alicia Peña, va a seguir alejado de la televisión.

Al ritmo de la canción 'Volver' de Estrella Morente, Alba ha roto su silencio, confesando en primer lugar qué es lo que peor le ha sentado de lo que se ha dicho durante su ausencia: "Hay cosas que me han dolido. Cómo vamos a empezar de cero, vamos a decirlo*" ha comenzado, recriminándole a Joaquín Prat que dijese que se había "pasado de frenada" al hablar de su noche de amor con Jorge y que había hablado del tamaño de su pene; algo que, ha dejado claro, nunca ha hecho.

"Yo tengo un hijo y he sufrido mucho. Me ha dolido por parte de mis compañeros* Esa pregunta no me la llegan a plantear en el polígrafo porque me niego a que me la planteen. Y es verdad que me he sentado y he hablado, pero no fui la primera en hablar. Se me ha tachado de pasarme de frenada y a mí me parece que pasarse de frenada es emitir imágenes mías grabadas en una fiesta privada, me parece pasarse de frenada que alguien autorice la emisión de esas imágenes, mandar burofax*" ha añadido visiblemente molesta.

Respecto a si Jorge le ha mandado un burofax para que se retracte - como ha hecho con Marta López - Alba ha confirmado que sí aunque, tirando de ironía, ha evitado hablar de este tema y ha mandado un mensaje al cántabro: "Me ha llegado y es contestable. Pero la publicidad se paga. Y yo llevo en el Fresh desde el primer día".

No es al único al que ha dedicado unas palabras, ya que también se ha dirigido a Isabel Rábago - una de las grandes defensoras de Jorge y Alicia Peña - para reprocharle que, aunque se haya licenciado en Derecho, "no es magistrada para juzgar a nadie". "Se habla de temas legales y de cosas de las que no se sabe. Vamos a ser coherentes" ha añadido, explicando que ella también se está estudiando el Código Penal ya que está realizando la carrera de Criminología.

Y, hablando de temas legales, Alba ha revelado que, "aunque no lo ha dicho ni ha amenazado con ello" ya ha interpuesto medidas legales contra varias personas por las que se ha visto "dañada" y en breve empezarán a llegar sus demandas.

¿Cambiaría algo si pudiese volver atrás en el tiempo? La ex de Fonsi Nieto afirma que no porque, como ha asegurado, "creo que no he dicho nada malo. Yo llego el domingo a 'Fiesta' y si no se hubiera sacado el tema, yo no hubiera hablado*". "Yo tengo una responsabilidad, venimos aquí como colaboradores y tenemos que responder a las cosas porque Jorge y yo hemos estado comiendo cuando no teníamos ningún tipo de noticia y es nuestra responsabilidad contestar" ha señalado, reconociendo que pese a todo lo que ha pasado espera que el ex guardia civil vuelva al programa: "Ojalá que vuelva porque tiene que trabajar".

Todo lo que ha pasado le ha hecho cambiar y, como confiesa, "ahora voy a ser mucho más selectiva en mis afectos y voy a entender que mis relaciones profesionales son profesionales".