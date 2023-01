'Socialité' se ha convertido en el programa menos fiable y con peor imagen en el sector de la prensa del corazón. El espacio presentado por María Patiño lleva años rellenando su tiempo de emisión a base de noticias sacadas de contexto o directamente bulos y vídeos humillantes de personajes conocidos que no les bailan el agua y critican su falta de rigor.

Y para empezar el año, el programa ha vuelto a coronarse con una nueva mentira, una falsa exclusiva que fue su principal contenido del pasado viernes 6 de enero y que no han tenido más remedio que reconocer, tras el rotundo desmentido de sus protagonistas. En esta ocasión, los damnificados han sido Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez, de los que se aseguró que habían roto su relación tras una infidelidad de ella.

Por si fuera poco, el programa de Telecinco aseguró además que era el propio jinete el que les había confirmado la noticia: "Hemos roto. Estoy muy dolido porque había una tercera persona por parte de ella. No hace mucho que me he enterado", decían sin mostrar en ningún momento ningún tipo de prueba de que realmente les hubiera realizado estas declaraciones. Diferentes medios se hicieron las replicaron.

Tras emitirse el programa, han sido los propios interesados los que han desmentido la noticia de manera rotunda. "Falso", escribía Escassi en una historia de su cuenta personal de Instagram. La pareja colgaba también una fotografía posando juntos y felices para desmontar el bulo por completo.

Ni la noticia era cierta y por tanto tampoco las supuestas declaraciones a 'Socialité', que tras este nuevo ridículo, se vio obligado a dar unas (peregrinas) explicaciones: "Esta mañana hemos dado una información sobre Escassi que es errónea: no ha roto con María José Suárez y ella no le ha sido desleal. Hay una persona que ha estado usurpando la identidad del jinete. Mañana os explicaremos todo", escribía la cuenta del programa en Twitter.

Y no ha sido la única explicación que ha tenido que dar por la red social del pájaro azul. Tras vivir "una situación complicada de salud" en directo durante el último 'Deluxe', María Patiño ha tomado medidas. La presentadora se ha sometido a unas pruebas médicas y está contenta con el resultado, que ha compartido con todos a través de sus redes sociales.

El pasado sábado viví una situación complicada de salud. Hoy me he sometido a las pruebas pertinentes y el bicho q soy yo… va a seguir dando guerra. Nos vemos mañana en @salvameoficial — Maria patiño (@maria_patino) 9 de enero de 2023

El pasado sábado, María se puso al frente del 'Deluxe' pero ella misma nos confesaba que no se encontraba muy bien. La presentadora contaba a su invitada, Lolita, y a todos los espectadores, que sufría "mareos" y tenía que sentarse en alguna ocasión: "¿Lo ves? Me vuelvo a Marear", decía.

Pasado el fin de semana y tras permanecer ausente de 'Sálvame Diario', la presentadora explicaba en sus redes sociales que vivió "una situación complicada de salud". Por ello, decidió someterse "a las pruebas pertinentes" y nos hablaba del resultado: "El bicho que soy yo... va a seguir dando guerra".

"Nos vemos mañana en 'Sálvame", anunciaba María.