‘Viaje al centro de la tele’ regresa esta noche a La 1 de TVE (22:00 horas). El espacio de producción propia de RTVE, dirigido por Pedro Santos y locutado por Santiago Segura, ofrece cuatro nuevas entregas en las que los espectadores podrán disfrutar recordando actuaciones de grandes artistas del panorama español e internacional en ‘La noche diferente’.

Antena 3 emite un nuevo capítulo de ‘Hermanos’ (22:45 horas). La amiga de Melisa se siente muy mal con los hermanos de Kadir tras el accidente. Doruk no soporta la presencia de Kaan y le niega como hermano. Sengül ve en el móvil el vídeo del accidente. Va angustiada a casa de Akif a pedir explicaciones. Akif dice que Melisa y Kadir chocaron y le ofrece dinero a cambio de su silencio. Sengül, muy agobiada con la propuesta, termina aceptando.

Por su parte, ‘Adú’ ocupa el prime time de Telecinco (22:50 horas). En un intento desesperado por alcanzar Europa y agazapados ante una pista de aterrizaje en Camerún, un niño de seis años y su hermana mayor esperan para colarse en las bodegas de un avión. No demasiado lejos, un activista medioambiental contempla la terrible imagen de un elefante, muerto y sin colmillos. No solo tiene que luchar contra la caza furtiva, sino que también tendrá que reencontrarse con los problemas de su hija recién llegada de España. Miles de kilómetros al norte, en Melilla, un grupo de guardias civiles se prepara para enfrentarse a un gran número de subsaharianos que ha iniciado el asalto a la valla. Tres historias unidas por un tema central, en las que ninguno de sus protagonistas sabe que sus destinos están condenados a cruzarse y que sus vidas ya no volverán a ser las mismas.

La película ‘Londres: distrito criminal’ (22:30 horas) llega esta noche a laSexta. Riley es un criminal que se verá atrapado en el particular juego del ratón y el gato entre los jefes de la policía y del crimen organizado de Londres.

Cuatro programa un nuevo pase de ‘Nación cautiva’ (22:50 horas). Diez años después de que la Tierra haya sido sometida por una fuerza extraterrestre, la sociedad humana se divide en disidentes y colaboracionistas. En la ciudad de Chicago un grupo de jóvenes busca sobrevivir y recuperar su identidad.