Cambios drásticos en Telecinco. La cadena de Mediaset no puede salvar una de sus grandes apuestas para la temporada invernal. Hace tan solo unos días, Telecinco redobló su apuesta por 'Reacción en cadena' tras no convencer a los espectadores en sus dos primeras semanas de emisión. El concurso presentado por Ion Aramendi, que no ha conseguido levantar las audiencias en la franja de 20:00 a 21:00 horas, tuvo una nueva oportunidad en un horario distinto.

La cadena anunció que además de mantener su emisión habitual a las 20:00 horas, en competencia directa contra 'Pasapalabra', el concurso se desdoblaría y también ocupaba la franja de access prime time a las 22:00 horas. Con este movimiento, Telecinco quiso testar (sin éxito el formato en la franja de 'El hormiguero', aprovechando que el programa de Antena 3 está de vacaciones y que la competencia en dicho tramo es menor. De esta forma, 'Reacción en cadena' tendrá la oportunidad de enganchar a nuevos espectadores coincidiendo con el arranque del nuevo año. Pero ahora, ante la falta de audiencia del programa, la cadena también ha quitado la emisión de la noche del espacio de Ion Aramendi para dejar paso a la nueva edición de Pesadilla en el Paraíso. El cambio, sin embargo, no le ha salido tampoco bien. La primera noche que condujo Nagore Robles obtuvo un 6.6% de cuota y 974.000 espectadores. La nueva era de Mediaset presidida por Borja Prado tiene intención de renovar los contenidos, la dirección y también las caras de la cadena, contando con un supuesto presupuesto de 100 millones de euros para ello, según también apunta el mencionado portal. Esta renovación se empezaría a notar especialmente a partir del segundo trimestre de este 2023, ya que los tres primeros meses de este 2023 han quedado diseñados por Paolo Vasile antes de abandonar su puesto como Consejero Delegado tras más de 20 años. El programa se estrenó el pasado 19 de diciembre ante un frío 7,5% de share y 895.000 espectadores. Un dato que, lejos de mejorar, ha ido empeorando con el paso de los días hasta caer a cifras en torno al 6%. 'Reacción en cadena' es la adaptación española de 'Chain reaction', un popular formato estrenado en 1980 en la norteamericana NBC. En cada entrega, dos equipos ponen a prueba su capacidad de relacionar palabras más o menos complejas con el objetivo de acumular la mayor cantidad de dinero en sus marcadores e intentar alzarse como ganadores.