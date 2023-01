El trabajo de Alberto Chicote no siempre funciona. Aunque el equipo de "Pesadilla en la cocina", con el popular chef a la cabeza, pone toda la carne en el asador para tratar de reflotar los negocios hosteleros que piden ayuda, no siempre se cumplen los deseos. Prueba de ello es lo que ha pasado con el Magalia, en Fuenlabrada, el último reto del chef que, a juzgar por la opinión de sus últimos clientes, ha sido fallido: "Es una decepción; para no volver a aparecer por allí".

El Magalia es un local que se encuentra en Fuenlabrada. Según las críticas de los últimos comensales, el paso del equipo de Chicote no ha surtido efecto. Los clientes se quejan especialmente de la mala atención y de lo pobre de la comida. "Un poco de decepción al comprobar que no habían conseguido mantener los platos de Alberto Chicote ni una semana. Si bien la comida es abundante, le falta presentación y sabor. La atención no es mala, pero el servicio es bastante regular. No sabían nada de nuestra reserva para cinco, tuvieron que ponerse a montar una mesa en mitad de la terraza, nos dijeron que la carta era otra cuando ya nos habían tomado nota y los tiempos fueron demasiado largos. Un lugar que podría ofrecer mucho más con una buena dirección", se quejaba un usuario.

"He ido dos veces. La primera vez para tomar un refresco y un sándwich mixto tuve que esperar más de 30 minutos cuando en la terraza había dos mesas ocupadas nada más. No le di importancia xq un mal día lo puede tener cualquiera. Pero en la siguiente visita entré directamente a la barra, di los buenos días, los cuales nadie del personal contestó a pesar de mirarme a la cara. A los 10 minutos de no ser atendida directamente me marché", lamentó otra.

"Estuvimos en familia y pedimos varias raciones: huevos rotos con chistorra (los trajeron con jamón); sepia a la plancha (pequeña ración y lamentable cocción); oreja a la plancha y lacón (la mejor). La tapa de recibimiento, unas migas (o algo parecido), tratándose de pan frito hueco, sin ningún sabor y embadurnado en pimentón. Para tirárselas a la cara. En fin, tuvimos que pedir un cambio de vino blanco porque al probarlo era puro caldo caliente... Al igual que la cerveza con limón, parecía sacada del infierno de lo caliente que estaba y sin ningún miramiento al tirar la caña (sin espuma). La estocada fueron 64,10 euros. Después de haber estado grabando Chicote su programa, muchas bombillas nocturnas y mucho proyecto de jardín tropical, que se queda en eso, un proyecto..... Para no volver a aparecer por allí".

"Pesadilla en la cocina" es un programa en el que el chef Alberto Chicote ayuda a los dueños de negocios hosteleros a optimizar su gestión. Además, el equipo del programa también suele realizar reformas en los locales para darles un nuevo aire. La intención es llevar a buen puerto restaurantes que se encontraban a la deriva.

"Pesadilla en la cocina" se estrenó en 2012. Por ahora se han emitido siete temporadas completas. Tras un impasse de algo más de dos años, LaSexta acaba de estrenar la octava temporada del programa, que contará con diez episodios.