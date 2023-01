"Frist dates" suele dejar imágenes bizarras de peculiares comensales manteniendo conversaciones hilarantes. Si bien, el programa presentado por Carlos Sobera también es a veces escenario de bonitas historias de amor. Es lo que ha sucedido con una pareja, cuya emocionante reacción al encontrarse muchos años después ha marcado a la audiencia.

Carmen no ha tenido mucha suerte en el amor y espera que su paso por 'First Dates' haga que su corazón vuelva a ser feliz junto a un hombre.

Carmen se quedó embarazada muy joven y vivió trece años junto a un hombre con el que no era feliz: "Me casé con 15 años porque me quedé embarazada, pero luego me di cuenta de que que no lo estaba. Estuvimos juntos trece años, pero mal", ha contado.

Aunque 'perdió' su primera juventud junto a un hombre al que no quería, su divorcio le permitió disfrutar de la vida todo lo que no lo había hecho antes. Ahora, después de mucho tiempo sin pareja, cree que ha llegado el momento de rehacer su vida y compartir su día a día con alguien.

Aunque Carmen lleva tiempo sin pareja, sus animales no le permiten sentirse sola y hasta tiene un guacamayo con el que se besa: "Se llama Roberto y nos damos besos con lengua. Cuando paso me llama guapa, pero cuando se enfada... me dice p...a", nos ha contado entre risas.

José Vicente ha sido su cita de esta noche en el restaurante del amor. Aunque a primera vista no se ha sentido atraída por él y prácticamente estaba segura de que lo suyo no iba a funcionar, la cena les ha servido para conocerse mejor y poco a poco ha cambiado de opinión.

Tan bien ha ido la cita, que el rechazo que ha sentido Carmen por Vicente a primera vista ha cambiado por completo. Antes de la decisión final, en la que los dos han decidido darse una oportunidad fuera del programa, la parejita hasta ha sellado su idilio con un tímido beso.