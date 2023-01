"La isla de las tentaciones" se ha convertido en una de las grandes canteras de "personajes" para Telecinco de los últimos tiempo. Así como "Mujeres y hombres y viceversa" fue el programa del que más tertulianos y personajes del mundo del corazón salieron la década pasada, el concurso de relaciones sentimentales presentado por Sandra Barneda es el de esta década. Lo que pocos saben es que uno de los proyectos más exitosos de la cadena en los últimos tiempos está, según los participantes, muy mal pagado.

La revelación la hizo Jesús Sánchez, uno de los participantes en la tercera temporada de "La isla de las tentaciones". En aquella ocasión, la temporada se estrenó el 21 de enero de 2021 y se resolvió el 31 de marzo de 2021. Sánchez, sevillano y por entonces estudiante de Marketing y Publicidad, acudió al programa con Marina García, su novia, con la que llevaba cinco años de relación. Si bien, la cosa acabó como el rosario de la aurora, y la pareja acabó rota. Tanto, que ella se fue con uno de los pretendientes, con Lobo.

Su fractura no es lo único que pareció salirle mal. También el contrato firmado. Y es que en una entrevista concedida recientemente al podcast Faceoff Crew, el sevillano reconoció lo que había cobrado por su estancia en la isla. "Es una locura. Se va a quedar la gente flipada", afirmó cuando desveló la cifra: 1.200 euros.

Eso sí, luego reconoció que quizás no era tanto: "No hay que ser hipócrita. Gracias al programa puedes hacer mucho dinero. Si a mí me dicen hace dos años que tengo que pagar 3.000 euros por ir, yo hago cálculos y me habría salido bien la inversión".

La primera temporada de "La isla de las tentaciones" se estrenó el 8 de enero de 2020. Cosechó cuotas de pantalla de en torno al 20%. La final tuvo un "share" del 30%, una cifra muy alta.

Tras este éxito, Telecinco no dudó en ir a por una segunda temporada, que también promedió cuotas de pantalla superiores al 20%, con un 28% en la gran final.

La tercera temporada no defraudó. La audiencia siguió fiel al programa, que se desarrolló en el primer trimestre de 2021, firmando más de un 25% de cuota de pantalla media.

Posteriormente Telecinco hizo una edición especial. "La última tentación", estrenado en septiembre de 2021, en el que reunieron a varios de los participantes más destacados de las tres primeras ediciones. Pese a todo lo que prometía, terminó por ser la edición menos vista. Eso sí, mantuvo cuotas de pantalla de entre el 15 y el 20%.

Poco tiempo después se estrenó la cuarta temporada del concurso, que nuevamente firmó cifras similares al especial. El 21 de septiembre se estrenó la quinta entrega que, como en las anteriores, ha vuelto a contar con el apoyo de la audiencia, con más del 12% de cuota de pantalla.