A poco más de dos semanas para que el Benidorm Fest 2023 dé el pistoletazo de salida a su segunda edición, sus presentadores -Mónica Naranjo, Rodrigo Vázquez e Inés Hernand- han compartido con los medios de comunicación sus expectativas sobre el festival y sus sensaciones antes de ponerse al frente del que fue uno de los grandes eventos de 2022.

En una rueda de prensa en Torrespaña presentada por María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, se han anunciado algunas de las novedades de la nueva edición, en la que 18 artistas sueñan con convertirse en el próximo representante español en el Festival de Eurovisión y suceder así a Chanel Terrero. Durante la misma, se han dado a conocer los artistas que participarán en la primera y segunda semifinal, aunque el orden de actuación se conocerá próximamente. Asimismo, Ana María Bordas, directora de Originales de RTVE, ha anunciado que habrá un programa access y otro post gala los días de las semifinales, así como un post tras la final.

La primera semifinal que albergará el Palacio de los Deportes La Illa de Benidorm, el 31 de enero, contará con las actuaciones de Agoney, Alice Wonder, Aritz Aren, Fusa Nocta, Megara, Meler, Sharonne, Sofía Martín y Twin Melody; mientras que en la segunda, el 2 de febrero, serán Alfred García, Blanca Paloma, E'Femme, Famous, José Otero, Karmento, Rakky Ripper, Siderland y Vicco. De cada semifinal pasarán 4 artistas a la gran final, en la que 8 competirán por el billete a Liverpool, sede del Festival de Eurovisión 2023.

Mónica Naranjo, Rodrigo Vázquez e Inés Hernand se han mostrado encantados ante este nuevo reto en su carrera profesional. La cantante ha afirmado que para ella supone “un nuevo comienzo y una oportunidad brutal. Un cambio de tercio. No seré jurado, sino un punto de apoyo, un papel más amable y agradecido”, ha comentado. Por su parte, Rodrigo ha definido el Benidorm Fest como “un caramelo”, “por poder compartirlo con los artistas desde la primera gala de ‘Los elegidos’ y con personas con la trayectoria y calidad humana de Mónica e Inés”. La “repetidora”, Inés Hernand, ha puesto en valor la variedad de estilos musicales y artistas que se verán en esta edición: “Estoy muy contenta de volver a participar un proyecto que pone en valor la diversidad artística que hay en España”.

El festival e ha convertido en tendencia con un nombre propio, el de Nena Daconte. Mucha gente ah dado por hecho que la cantante ha presentado una canción, aunque no se ha confirmado oficialmente. "Nena Daconte presentó canción y no la seleccionaron????? Que me la den pero ya. Estoy 100% segura que es mejor que la mitad de las que hay". "Necesito escuchar la canción que nena daconte ha enviado al Benidorm fest es de imperiosa necesidad".

Lo que si se ha confirmado es que la cantante participará en uno de los conciertos de la "Ceremonia de bienvenida", tal y como ha anunciado RTVE.

"El Benidorm Fest 2023 traerá muchas novedades. Al incremento del número de participantes esta edición, se sumarán este año actividades paralelas que se celebrarán en Benidorm, que también pondrá pantallas en la ciudad para seguir las galas. Todo se podrá ver en directo en RTVE Play.

Para empezar, el domingo 29 de enero, el Benidorm Palace acogerá una gran Ceremonia de Bienvenida y un desfile de todos los participantes de la edición por la ‘Alfombra naranja’ que arrancará a las 19:00 horas. Y, a las 21:00, las actuaciones de Unión Musical de Benidorm, Carlos Higes, nuestro representante en Eurovisión Junior 2022, Rosa López, representante española en 2002, y la Societat Musical ‘La Nova’ de Benidorm.

Los días que no haya gala, la música seguirá sonando en Benidorm. RTVE ha organizado conciertos en la ciudad toda la semana en el Euroclub, un punto de encuentro entre artistas, eurofans, prensa especializada… que tendrá un cartel espectacular compuesto por artistas que se han quedado a las puertas de participar en el Benidorm Fest, participantes de la anterior edición y artistas internacionales.

El lunes 30 (desde las 20:00 horas en el Benidorm Palace) pasarán por el Euroclub 10 artistas: Sara Deop, JVEL, Noan, Carmen Puente, Álvaro Montes, Xeinn, Laura Low, Adonay Santana, Nena Daconte y Azúcar Moreno. El miércoles 1 (también a partir de las 20:00 horas en el Benidorm Palace), los 10 artistas protagonistas serán Kingdom, Gatika, Ernesto Alonso, Borja Escalona, Karina, Juana, Juanma Fernández, El guapo calavera, Tanxugueiras y Ruth Lorenzo.

Mientras que el viernes 3 el concierto de entrada libre que tendrá lugar en el Tecnohito, con Soraya Arnelas, Marta Sango, Gonzalo Hermida, Ronela y WRS."