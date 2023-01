¿Dónde están Tamara Falcó e Íñigo Onieva? Esto mismo llevábamos preguntándonos todos varios días, tras la repentina 'desaparición' del empresario, al que vimos por última vez disfrutando del día de Reyes con su familia. Aunque en un primer momento se aseguró que la pareja estaba 'encerrada' en la casa de Isabel Preysler en la capital disfrutando de su reconciliación lejos de la prensa y de miradas indiscretas, pronto se reveló que habían puesto tierra de por medio y se encontraban en un destino desconocido.

Una escapada romántica con la que celebrar la segunda oportunidad que decidieron darse esta Nochevieja y de la que la marquesa de Griñón - de la que no existen imágenes desde que se confirmó la feliz noticia - habla por primera vez en el número de febrero de la revista Harper's Bazaar: "'Tamara, me vas a volver loco* ¡Que son los cuartos!' Y yo lloraba. Fue bastante bonito. Íñigo tenía invitados en casa, había venido su hermana y un amigo, pero tras las doce campanadas, cogió su moto y se vino a casa de mi madre". "La confianza en la otra persona y la honestidad son los cimientos de todo. Pero no hay vida sin cruces, y si hago examen de conciencia veo que todo lo he hecho desde la verdad* Para mí es la única forma de amar posible" confiesa.

Feliz, ilusionada y sobre todo enamorada, Tamara reconoce que se ve "pasando por el altar en 2023" y deja entrever que su boda con el empresario podría celebrarse en la fecha prevista antes de que rompiesen en septiembre por una infidelidad de Íñigo, el próximo 17 de junio: "He estado pensando que solo tengo seis meses para el vestido de novia".

Volviendo a su viaje, el destino era todo un misterio hasta ahora, y tan solo se especulaba con que la pareja habría abandonado Madrid el mismo 6 de enero, horas después de que se viese a Onieva comprando ropa de nieve en una conocida tienda de la capital.

Y ahora ha sido el propio Íñigo el que, después de disfrutar de varios días a solas con Tamara y justo antes de volver a la 'realidad' - ya que la socialité tiene previsto acudir mañana a 'El Hormiguero' - ha revelado el destino en el que han sellado su reconciliación: El Polo Norte. Lo ha hecho compartiendo a través de sus stories un mapa mundi en el que, etiquetando a su prometida, se ubica en Islandia.

Sin duda, un lugar poco común para vivir sus primeros días juntos tras tres meses separados - ya que si hablamos de romanticismo lo más habitual es viajar a París o a Roma - pero igualmente especial y espectacular. Nieve, bajas temperaturas, pintorescos pueblos, auroras boreales, paseos en trineo...