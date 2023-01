La ruleta de la suerte ha conseguido convertirse en uno de los programas más longevos de la historia de la televisión en España. No en vano lleva años en antena. A pesar de que ha pasado por diversas etapas lo que nadie puede negar es que tiene éxito entre su público. Tanto que Antena 3 ha decidido mantenerlo a pesar de la competencia tan fuerte como el Ya es Mediodía.

Una de las claves del éxito del formato es Jorge Fernández. El carismático presentador no para de recibir buenas críticas tanto de su persona como de el programa, logrando así una legión de seguidores que le son fieles. Fernández además hace una dupla espectacular con Laura Moure, su ayudante y azafata del programa, que aunque solo tenga como trabajo el de pulsar las teclas de las pantallas, cada vez gana más protagonismo en escena y más reconocimiento por parte de los fans del programa.

El programa entretiene con sus divertidos paneles, un público entregado y unos participantes que saben divertirse, animar y resolver los desafiantes paneles que se van sucediendo a lo largo del programa.

Los récords en ‘La ruleta de la suerte’ están para superarlos. Pero lo que no se esperaba Sergio era llegar a uno tan malo como este justo en la final, cuando ya acababa el programa. La pista era "tres sinónimos" y el concursante pidió las letras T, L, M y E. Ninguna de las cuatro estaba en el panel.

Jorge Fernández ha echado la vista atrás en el tiempo después de que el concursante no acertase ninguna de las letras que tiene que nombrar en la final del concurso. No ha averiguado ninguna de sus tres consonantes, ni la vocal.

El presentador no daba crédito a lo que acababa de presenciar: “No recuerdo un concursante que haya dicho sus letras y no haya dado una”. La respuesta correcta era "Pagar, abonar y apoquinar", pero el concursante no consiguió descifrar el panel.

La Ruleta de la Suerte sufre un cambio radical

No hacer ningún tipo de cambio, la monotonía, es lo que le da éxito al programa, por eso suele ser mucho mejor no hacer modificaciones y mantener la esencia de los programa.

En el caso de la Ruleta de la Suerte, que cuenta con tres concursantes cada día que aspiran a llevarse mucho dinero y el gran premio, un coche, tampoco es que se hayan hecho muchos cambios en los últimos años. Si bien en esta ocasión, sí ha habido un cambio radical que ha afectado a los concursantes.

Más concursantes

Y es que aprovechando que se iba a celebrar un especial de Nochebuena del programa, en lugar de tres concursantes fueron seis. Así acudieron tres abuelos con sus nietos, haciendo pareja de concursantes. Y además, se les ha puesto a prueba a través de un juego donde tenían que demostrar su conocimiento en base a objetos y personajes públicos distintos a los de su generación, y donde han salido a colación la cantante Rosalía, la peseta y el vapper. Sobre todo ha habido risas y, por supuesto, más de uno de ha llevado una sorpresa.