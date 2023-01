Las cocinas asturianas son diferentes al resto. Esas fabadas cocinas a fuego lento durante horas, los tortos con picadillo o los buñuelos de tu abuela, no saben igual si no están preparados en una cocina del Principado.

Pero uno de los productos que nunca encontrarás en una cocina que no sea asturiana es el "Isidrín", un escanciador de sidra eléctrico que lleva vendidos millones de ejemplares, tanto dentro como fuera de Asturias.

Este escanciador eléctrico lleva en el mercado desde 2006, pero en estos años se ha convertido en un imprescindible en numerosos restaurantes y hogares asturianos. Rafael Prieto, presidente ejecutivo de la compañía que lo creó, explicó en su día que la idea original nació "por casualidad". Prieto partía de la premisa de "o no se escancia, o no sabe bien", y como había personas que no podían escanciar por circunstancias físicas o por no disponer de sitios adecuados para escanciar, pensó que con este invento podría satisfacer sus deseos. Y para qué negarlo: si la sidra está recién escanciada, ¿quién puede resistirse a un culete?

A pesar del éxito del invento, algunos todavía se siguen preguntando por su utilidad. Prieto explicó que las reacciones que suscitó el producto fue para todos los gustos: desde "qué idea más buena" a "me vas a jorobar" o incluso "estáis rompiendo la tradición". En este sentido, el presidente de la compañía afirmó no entender "por qué los lagareros no comprenden la razón de ser del invento" y expresó su convencimiento de que el consumo de sidra "se ha triplicado en toda España". Prieto lo ve así: "Tú vas a todos los supermercados y está petado de sidra, porque gusta y es más barato que el vino".

En cualquier caso, la pasión por la sidra va más allá de las discusiones sobre el respeto a la tradición. El empresario defendió que "allí donde hay asturianos, hay escanciadores", y señala que su empresa exporta el producto a numerosos países (México, Rusia, China) precisamente por este hecho. Prieto dijo que el ayudante del escanciador se ha convertido en "un regalo muy socorrido, porque hay gente que no puede beber sidra", y cuenta cómo numerosas personas van a comprar el producto para regalárselo a los familiares que viven en el extranjero. No en vano, numerosas personas han recibido el "ayudante de escanciador" con los brazos abiertos; por algo ya se han vendido más de 1.000.000 unidades del producto. Puede afirmarse incluso que es un aparato de los que enganchan.