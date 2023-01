No se habla de otra cosa. La nueva canción de Shakira con Bizarrap se ha convertido en un auténtico fenómeno viral y, además de los 23 millones de reproducciones que acumula en Youtube desde su lanzamiento hace tan solo unas horas, llama la atención la gran cantidad de reacciones que ha desatado el "misil nuclear" con el que la colombiana carga contra Gerard Piqué y su nueva pareja, Clara Chía.

Dejando claro que "las mujeres ya no lloran sino que ahora facturan", la cantante se muestra demoledora con su exnovio y la joven que ahora ocupa el corazón del exfutbolista, con frases tan contundentes como "una loba como yo no está pa' tipos como tú. A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú"; "Tiene nombre de persona buena. Clara-mente no es como suena"; o "Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio".

Una canción que no ha dejado a nadie indiferente, que promete convertirse en un éxito sin precedentes y a la que muchos de nuestros rostros conocidos ya han reaccionado públicamente.

De las más madrugadoras, Jessica Bueno, que a primera hora de este jueves compartía el single en sus stories añadiendo el emoticono de una cara con corazones dejando entrever que no puede estar más de acuerdo con los dardos de Shakira a Piqué, ya que a ella le ocurrió algo 'similar' con Jota Peleteiro. El exfutbolista rompía su matrimonio después de conocer a una chica llamada Miriam con la que ya comparte su vida en Bilbao, dejando completamente devastada a la modelo sevillana. Una reacción de la que no tardaba en arrepentirse, eliminando su publicación de su Instagram.

Ibai Llanos, íntimo amigo de Gerard Piqué, ha tirado de ironía y, tras escuchar la canción, lanzaba una pregunta a sus seguidores sin poder contener la cara de poker: "¿Creéis que va por Piqué o no?, yo es que tengo dudas, ¿creéis o no?".

Y finalmente, Piqué ha salido a la palestra para romper su silencio tras la canción: "mañana a las 21.00 chup chup kingsLeague, con todos los presidentes. La vida puede ser maravillosa", escribió en su cuenta de Twitter.