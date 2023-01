PRESS

No se habla de otra cosa. La nueva canción de Shakira con Bizarrap se ha convertido en un auténtico fenómeno viral y, además de los 23 millones de reproducciones que acumula en Youtube desde su lanzamiento hace tan solo unas horas, llama la atención la gran cantidad de reacciones que ha desatado el "misil nuclear" con el que la colombiana carga contra Gerard Piqué y su nueva pareja, Clara Chía.

Dejando claro que "las mujeres ya no lloran sino que ahora facturan", la cantante se muestra demoledora con su exnovio y la joven que ahora ocupa el corazón del exfutbolista, con frases tan contundentes como "una loba como yo no está pa' tipos como tú. A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú"; "Tiene nombre de persona buena. Clara-mente no es como suena"; o "Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio".

Una canción que no ha dejado a nadie indiferente, que promete convertirse en un éxito sin precedentes y a la que muchos de nuestros rostros conocidos ya han reaccionado públicamente.

De las más madrugadoras, Jessica Bueno, que a primera hora de este jueves compartía el single en sus stories añadiendo el emoticono de una cara con corazones dejando entrever que no puede estar más de acuerdo con los dardos de Shakira a Piqué, ya que a ella le ocurrió algo 'similar' con Jota Peleteiro. El exfutbolista rompía su matrimonio después de conocer a una chica llamada Miriam con la que ya comparte su vida en Bilbao, dejando completamente devastada a la modelo sevillana. Una reacción de la que no tardaba en arrepentirse, eliminando su publicación de su Instagram.

Laura Escanes, por su parte, se ha extendido confesando qué le parece la canción: Un "temazo" que la ha dejado "en shock" porque cree que Shakira ha sido "demasiado directa", "echando más leña al fuego" en su polémica separación de Gerard, con el que tiene dos hijos: "Pienso en ellos y es lo que me tira para atrás. Solo por intentar protegerlos porque tienen una edad en la que evidentemente les van a decir cosas en el colegio... o ellos pueden ver y escuchar y ser conscientes de toda la movida y la guerra que hay entre ellos". "Suficiente circo se ha montado ya. Creo que a veces es mejor callar por proteger a los tuyos y a tu salud mental" ha sentenciado.

Ana Rosa Quintana también se ha pronunciado sobre el tema del momento, asegurando que Shakira "ha soltado una verdadera bomba nuclear con su nuevo tema". "Desde el principio hasta el final no se deja absolutamente nada, hay que tener mucho cuidado..." ha apuntado.

Otra de las 'críticas' con la colombiana ha sido la influencer Violeta Mangriñán, que cree que Clara Chía no se merece tal cantidad de dardos: "Me encanta, pero no comparto que hable de la actual pareja de él. El único que debía rendirle cuentas a ella es él, y yo no le hubiese dedicado una sola canción a un tipo que me ha hecho daño". Otra de las personas que se ha pronunciado y que más 'polémica' ha generado, ha sido Chenoa. La cantante ha publicado un tuit a raíz de la canción que ha convertido a la extriunfita en tendencia: "Cuando tú vas...la loba vuelve auuuuuuuuuu...". Un mensaje que a muchos ha recordado a la polémica que hubo tras su sonada ruptura con David Bisbal.

Alba Carrillo, mujer corneada reconocida públicamente y mujer empoderada por excelencia, se ha mostrado tajante ante lo que Joaquín Prat y medio mundo califican ya de “la mayor venganza musical de la historia”. Sí, la colaboradora está del lado de Shakira y tiene claro que nuevo single lo va a petar en las fiestas de empresa.

Todo el mundo habla de la canción Sessions #53 de Shakira y Bizarrap, y tiene su propia versión, pero Joaquín Prat estaba deseando saber qué tenía que decir la bomba Carrillo al respecto. Empoderada, segura de sí misma y con las cosas muy, muy claras, Alba Carrillo sabe lo que es una infidelidad y sentirse despechada, y en esta ocasión ha visto claro que Shakira tiene toda la razón “Las mujeres no lloran, las mujeres facturan, cada una con lo que sepa, si cantas, cantas y si hablas, hablas”.

Una vez más, Alba ha vuelto a sorprender con su ironía y su rapidez mental y ha dejado claro que la canción de Shakira y Bizarrap va a ser uno de los temazos del 2023 “Lo va a petar, lo vamos a bailar mucho en las fiestas de empresa”.