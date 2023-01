Ni la polémica, ni la curiosidad han podido salvar a Escándalo, relato de na obsesión, la nueva apuesta de Telecinco para su horario de prime time. La noche de ayer fue de estrenos y duelos de audiencia que se saldó con un claro ganador, Antena 3.

La cadena de Atresmedia estrenaba Atrapa un millón, que presenta Manel Fuentes. Manteniendo la mecánica que hizo famoso al formato, ‘Atrapa un millón’ pone un millón de euros de dinero real en metálico sobre la mesa: 40 fajos de 25.000 euros cada uno. El objetivo del juego es conservar el máximo de dinero posible hasta la última pregunta. Los concursantes tendrán que responder a ocho preguntas. Las cuatro primeras tienen cuatro opciones de respuesta, pero sólo una es la buena. En las siguientes tres preguntas tendrán tres opciones de respuesta. En la octava y última pregunta, los concursantes se lo juegan al ‘Todo o nada’: sólo habrá dos opciones, una verdadera y otra falsa. A lo largo del juego, los concursantes pueden poner todo el dinero en una respuesta o repartirlo en varias, pero siempre deben dejar una respuesta sin dinero. Una vez terminado el tiempo, el dinero que no haya sido colocado en alguna de las trampillas se perderá. Los fajos que no caigan por la trampilla serán los que los concursantes se lleven a casa.

La ficción protagonizada por Alexandra Jiménez logó un tímido 10,9% de audiencia, 1.120.000 espectadores, mientras que su rival alcanzó un 16.8%, que se traduce en 1.662.000 espectadores.

Polémica en redes sociales

El canal de Mediaset en Twitter publicaba hace unos días el tráiler oficial de la serie, que narra la relación entre una mujer de 42 años y un adolescente de solo 15. Y sus primeras imágenes, que acumulan más de 3,2 millones de reproducciones en Twitter, han levantado una enorme polvareda entre los usuarios de la red social.

El avance, cargado de escenas sexuales y subidas de tono, ha sido duramente criticado y cuestionado por muchos espectadores debido a que, según consideran, la serie blanquea y romantiza un delito como la pederastia. Otros se muestran más cautos y prefieren esperar al estreno de la serie para poder opinar sobre el planteamiento de la trama, que a priori es similar a otras ficciones como la estadounidense 'A teacher', protagonizada por Kate Mara junto a Nick Robinson y disponible en Disney+.

Mucha gente ha acusado a los creadores de la serie de “romantizar” y “normalizar” la pederastia.

"Me parece asqueroso que estén promocionando está aberración". "Aún estáis a tiempo de salvaros un poco en audiencias si no la emitís. Estáis fomentando un delito". "No la veré. Me da grima hasta ver la promo en la tele", son algunos de los comentarios que los usuarios han manifestado en Twitter tras la promo de la serie.

Comienza la obsesión de Inés

La pérdida de su bebé y el abandono de su marido y su hija han hecho que Inés se sienta rota y sobrepasada. Es consciente de que la aparición de Hugo en su vida solo puede traerle más problemas, pero la analista de datos ha movido ficha ante la posibilidad de no verle nunca más.

Inés estaba envuelta en una espiral de dolor, tristeza, recuerdos y soledad. Los continuos desprecios de su marido, Antonio, y de su hija Ainhara solo agravaban la situación, aunque ellos reducían la compleja situación psicológica de Inés a "un drama más". Ella pensó que la llegada de un bebé resolvería este clima hostil, pero ni la noticia fue bienvenida ni el bebé finalmente llegó.