Piqué y Shakira comenzaron su relación sentimental en 2011. Ahora, con dos hijos, sus caminos se han separado. Al principio, todo el mundo pensaba que la monotnonía habría roto su relación. Pero ayer, Shakira lanzó un nuevo single poniendo verde al futbolista. Y son muchos los rumores a cerca de quién escribió la letra.

Los rumores habían caldeado un ambiente que en los últimos meses había ido escalando entre indirectas, y la esperada colaboración entre la cantante colombiana Shakira y el productor argentino Bizarrap llegó para confirmar un tema lleno de mensajes: "Perdón si te sal-pique".

Bajo el título 'BZRP Music Session #53', Shakira arrancó con mensajes como "tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión".

En los primeros 20 minutos tras su publicación, el tema había cosechado casi dos millones de visualizaciones en YouTube. Shakira ya había publicado un adelanto de la letra de la canción en sus redes sociales, "una loba como yo no está pa' tipos como tú", que no dejó indiferente a nadie y confirmó las suposiciones de que se trataría de un tema cargado de recados para el exfutbolista español Gerard Piqué.

Y hoy, las redes han sospechado quién habría escrito la letra de la canción. Y un vídeo colgado en Tiktok a modo de broma, asegura que fue el hijo mayor de Piqué quien habría escrito esa letra.

Las indirectas muy directas de Shakira a Piqué y a su novia en su nueva canción

"Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión. Una loba como yo no está para novatos. Una loba como yo no está pa tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú", haciendo una clara referencia a Claria Chia, actual pareja de Piqué.

"Y contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te salpique", haciendo un juego de palabras con Piqué.

"Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda". "Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Claramente es igualita que tú", haciendo el juego de palabras con Clara Chía.

"Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas hazme caso. Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también".